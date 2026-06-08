Ordenan la retirada de estos cereales de trigo por la posible presencia de partículas de aluminio
Está afectado el lote 31176 de este producto que se comercializa bajo las marcas Gran Dia y Golden Bridge
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Portugal relativa a la posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno de las marcas Gran DIA y Golden Bridge.
En concreto, está afectado el lote 31176 de estas dos marcas que se comercializan en supermercados Dia y Aldi respectivamente. En producto se vende en cajas de cartón de 500 gramos. El nombre comercial de la marca Gran DIA es Pétalos de trigo y chocolate, mientras que la denominación comercial del producto de la marca Golden Bridge es Choco Cups.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los cereales de las marcas y lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlos.