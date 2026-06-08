Ordenan la retirada de estos cereales de trigo por la posible presencia de partículas de aluminio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Portugal relativa a la posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno de las marcas Gran DIA y Golden Bridge.

En concreto, está afectado el lote 31176 de estas dos marcas que se comercializan en supermercados Dia y Aldi respectivamente. En producto se vende en cajas de cartón de 500 gramos. El nombre comercial de la marca Gran DIA es Pétalos de trigo y chocolate, mientras que la denominación comercial del producto de la marca Golden Bridge es Choco Cups.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los cereales de las marcas y lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlos.