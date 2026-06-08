Ordenan la retirada de esta mascarilla facial: puede provocar irritación y enrojecimiento de la piel

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del único lote comercializado (LCF0653A) del cosmético Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante.

Estas medidas se han adoptado tras detectarse un defecto de calidad que compromete la seguridad de este cosmético. El material del soporte textil, con el tiempo, provoca un descenso paulatino del pH de la fórmula que puede causar episodios de irritación local intensa, sensación de calor y enrojecimiento en la piel.

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada del lote afectado de los puntos de venta, así como la recuperación de los productos adquiridos por los usuarios. El producto se distribuye en los supermercados Dia, donde se podrán devolver las unidades adquiridas y solicitar el abono de las mismas.

La empresa responsable de este producto es Adenosín Trifosfato P.Farma SL, ubicada en Las Rozas de Madrid. La agencia recomienda no usar estas mascarillas y dirigirse al establecimiento donde se adquirieron para su devolución.

Para más información, los usuarios pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Dia en el número de teléfono 91 217 04 53.