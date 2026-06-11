Antonio Torres, médico: "Las redes sociales y la cultura fitness favorecen trastornos alimentarios entre jóvenes"

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Las redes sociales, la cultura fitness y la presión estética están actuando como "catalizadores clave" en el desarrollo y ocultamiento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), especialmente entre adolescentes y jóvenes, según ha advertido el doctor Antonio Torres, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

El especialista abordará esta problemática en el 32º Congreso Nacional de la SEMG, que se celebra en Oviedo del 11 al 13 de junio, en una ponencia centrada en los TCA "silenciosos", formas menos visibles que la anorexia o la bulimia, pero cada vez más frecuentes y difíciles de detectar en Atención Primaria.

Torres ha explicado que muchas de estas conductas se presentan como hábitos saludables, lo que dificulta su identificación. "Las redes sociales están transformando conductas obsesivas en prácticas aparentemente sanas y socialmente validadas", ha señalado, alertando de que los jóvenes interiorizan estándares corporales "inalcanzables y editados".

Entre los trastornos emergentes, los expertos destacan la ortorexia, la permarexia, los trastornos por evitación o restricción de la ingesta (ARFID) y el trastorno por atracón, caracterizados por un control extremo sobre la calidad de los alimentos, las calorías o el ejercicio físico.

Los médicos detectan un aumento de casos vinculados a la obsesión por la alimentación "perfecta", el control calórico y el ejercicio compulsivo, en muchos casos influenciados por contenidos digitales. Entre las señales de alerta figuran la rigidez en las normas alimentarias, la culpa al comer ciertos alimentos, la evitación de situaciones sociales o la ansiedad por no cumplir objetivos físicos.

Asimismo, advierten de que estos trastornos son cada vez menos visibles, lo que dificulta su diagnóstico precoz. Aunque siguen siendo más frecuentes en mujeres jóvenes, se observa un incremento en varones, asociado al culto al cuerpo y a la presión por desarrollar masa muscular.

Otro de los factores señalados es la desinformación nutricional en redes sociales. Torres ha alertado de una "epidemia de bulos" que promueven dietas extremas o soluciones rápidas sin respaldo científico, lo que contribuye a normalizar conductas de riesgo.

Desde la SEMG subrayan el papel clave del médico de familia en la detección temprana de estos trastornos, al ser el primer contacto con el paciente y contar con una visión integral de su entorno. "La detección precoz es fundamental para evitar la evolución hacia cuadros graves con importantes consecuencias físicas y psicológicas", ha concluido.