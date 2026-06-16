León acogerá en 2027 la Reunión Nacional de Urología sobre litiasis y cirugía robótica

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León acogerá en 2027 la Reunión Nacional de los Grupos de Litiasis y de Endourología, Laparoscopia y Robótica de la Asociación Española de Urología (AEU), que reunirá a cientos de especialistas para abordar los últimos avances en el tratamiento de las patologías urológicas más frecuentes y el desarrollo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

La cita, que toma el relevo de la XXXV edición celebrada en enero de 2026 en Murcia con la participación de cerca de 350 urólogos, convertirá a la capital leonesa en el epicentro nacional de la innovación en urología, con especial atención a la litiasis renal, la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer urológico.

El encuentro científico permitirá actualizar conocimientos sobre procedimientos cada vez menos invasivos que están transformando la práctica clínica. Entre ellos destacan las técnicas endoscópicas y los tratamientos con láser de última generación, que permiten reducir complicaciones y acortar los tiempos de recuperación, situando el alta hospitalaria en apenas 24 o 48 horas en muchos casos.

La litiasis renal, uno de los ejes del congreso, constituye un problema de salud pública de gran alcance, ya que afecta a entre el 10 y el 15% de la población española a lo largo de su vida. Además, presenta una elevada tasa de recurrencia, que puede alcanzar el 50% en la década posterior al primer episodio, lo que subraya la importancia de seguir avanzando en su tratamiento y prevención.

Los Grupos de Trabajo de Litiasis y de Endourología, Laparoscopia y Robótica de la AEU, impulsores de esta reunión, lideran en España el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas. Su actividad ha contribuido a incorporar innovaciones como la cirugía robótica, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y la predicción de resultados, y nuevos sistemas de litotricia de precisión.

Durante el encuentro está previsto que se aborden tecnologías emergentes como la Burst Wave Lithotripsy (BWL), una nueva generación de ondas de choque más precisas, así como el uso de dispositivos cada vez más finos con alta calidad de imagen, que mejoran la eficacia de los procedimientos. También se debatirá sobre cirugía percutánea y abordajes intrarrenales avanzados.

En el ámbito de la endourología y la cirugía robótica, el programa incluirá sesiones sobre el manejo del tumor del urotelio superior, las técnicas más recientes para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y los avances en cirugía oncológica. Uno de los puntos de interés será la implantación en España del robot de puerto único, que abre nuevas posibilidades quirúrgicas con una invasión mínima.

Asimismo, se analizarán las complicaciones asociadas a procedimientos complejos, como la cistectomía radical robótica, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y la seguridad de los pacientes.

La formación práctica será otro de los pilares del congreso, con un amplio programa de talleres dirigidos especialmente a médicos residentes y especialistas jóvenes. Entre ellos figuran simulaciones de cirugía intrarrenal retrógrada, punción percutánea, laparoscopia renal, cirugía robótica y técnicas avanzadas para el tratamiento de la próstata.EFE

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