Refresca tu verano: 10 recetas saludables y ligeras para combatir el calor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano ya está aquí, y con el aumento de las temperaturas, nuestro cuerpo nos pide platos que no solo sean deliciosos, sino que también nos ayuden a mantenernos hidratados y con energía. Olvídate de los platos pesados y los largos tiempos frente a los fogones; esta lista de 10 recetas te propone opciones equilibradas, rápidas y repletas de ingredientes frescos de temporada.

1. Gazpacho de Sandía

La versión más hidratante del clásico. Solo necesitas cambiar parte del tomate por sandía fresca.

2. Ensalada de Quinoa con Mango y Aguacate

Una explosión tropical. La quinoa aporta la proteína necesaria, mientras el mango y el aguacate dan una textura cremosa y refrescante.

3. Ceviche de Lubina y Lima

Ligero y sofisticado. El pescado se "cocina" en el ácido de la lima, creando un plato cítrico ideal para una cena ligera.

4. Rollitos de Verano (Summer Rolls)

Papel de arroz relleno de verduras crudas crujientes, langostinos y menta. Acompáñalos con una salsa de cacahuete.

5. Ensalada de Pasta Integral con Pesto de Albahaca

Utiliza pasta integral, tomates cherry, mozzarella fresca y un pesto casero bien cargado de albahaca fresca.

6. Tartar de Salmón con Pepino

El frescor del pepino equilibra perfectamente la grasa natural del salmón. Un plato frío, elegante y muy nutritivo.

7. Brochetas de Pollo al Limón y Orégano

Para los días de barbacoa, estas brochetas marinadas en hierbas frescas son una alternativa mucho más ligera que las carnes rojas.

8. Ensalada de Garbanzos Mediterránea

Una opción cargada de fibra. Mezcla garbanzos cocidos con pepino, tomate, aceitunas negras, queso feta y mucho perejil.

9. Burrata con Melocotón a la Parrilla

La combinación perfecta de dulce y salado. El melocotón templado contrasta deliciosamente con la cremosidad de la burrata fría.

10. Tacos de Lechuga con Pavo y Verduras

Sustituye la tortilla de maíz por hojas de lechuga grandes y crujientes. Rellénalas con una mezcla de pavo salteado y vegetales picados.