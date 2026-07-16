Apagar electrodomésticos antes de irte de vacaciones: ¿para qué sirve y en cuáles se recomienda dejar encendidos?

Hombre pone en orden y deja los electrodomésticos de la cocina antes de las vacaciones.

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Antes de salir de vacaciones, merece la pena dedicar unos minutos a revisar qué electrodomésticos conviene apagar o no en casa. La diferencia puede parecer pequeña, pero dejar enchufados algunos aparatos durante varios días o semanas genera un gasto evitable y, además, puede aumentar el riesgo de incidencias mientras la vivienda permanece vacía.

La nevera, el termo y la climatización

La nevera es el gran caso aparte. Si te vas solo unos días, lo normal es dejarla funcionando, aunque puedes vaciarla de productos sensibles, revisar la temperatura y evitar abrirla innecesariamente antes de marcharte. En cambio, si la ausencia será larga y puedes dejarla completamente vacía, apagarla es una opción razonable para eliminar ese consumo continuo.

El termo eléctrico y el calentador sí deberían figurar entre los primeros equipos a revisar. Si no van a usarse durante la ausencia, mantenerlos encendidos implica seguir gastando energía sin necesidad. También conviene desconectar el aire acondicionado, los ventiladores programables y cualquier sistema de climatización que no tenga que seguir funcionando por motivos concretos.

En una vivienda cerrada durante días, cada aparato que queda activo suma. Por eso, la recomendación general es distinguir entre lo imprescindible y lo prescindible. Lo que no vaya a usarse, mejor apagado.

Cuidado con el consumo fantasma

Uno de los grandes responsables del gasto silencioso en vacaciones es el consumo fantasma. Televisores, consolas, decodificadores, ordenadores, altavoces inteligentes y cargadores siguen consumiendo electricidad aunque no estén en uso real. Muchas veces basta con dejarlos en modo espera para que continúen sumando al contador.

Ese consumo no siempre se percibe en el día a día, pero cuando la casa queda vacía durante un periodo largo sí puede convertirse en un gasto innecesario. La solución más práctica es agrupar varios equipos en regletas con interruptor, de manera que puedas cortar la corriente de forma sencilla antes de irte.

También merece la pena revisar pequeños electrodomésticos que suelen quedarse enchufados sin pensar en ello: microondas, cafeteras, batidoras, impresoras o aspiradores. No siempre consumen mucho por separado, pero juntos contribuyen a ese gasto invisible que se acumula sin darte cuenta.

Lo que conviene revisar antes de cerrar la puerta

Más allá del ahorro, preparar bien la casa antes de irse también tiene sentido por seguridad. Conviene comprobar que no quedan luces encendidas, que los enchufes con aparatos no esenciales están desconectados y que los dispositivos que sí deben mantenerse activos, como alarmas o sistemas de vigilancia, siguen funcionando correctamente.

Si la ausencia será larga, una revisión ordenada por habitaciones ayuda a no olvidar nada. Cocina, salón y dormitorios suelen concentrar la mayoría de los aparatos que conviene apagar. Hacer ese repaso solo lleva unos minutos y puede evitar sorpresas al volver.

En vacaciones, ahorrar empieza antes de salir. Apagar bien los electrodomésticos no exige grandes esfuerzos, pero sí un mínimo de previsión. Y en una época en la que cada euro cuenta, esa pequeña rutina puede traducirse en una factura más ligera al regresar.