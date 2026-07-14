Así es como debes llevar tus medicamentos en vacaciones, según los farmacéuticos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Viajar con medicamentos en vacaciones requiere algo más que guardarlos en la maleta. Los farmacéuticos recomiendan planificar el tratamiento antes de salir, conservar cada fármaco en su envase original y llevar siempre la documentación necesaria, especialmente si el destino está fuera de España.

Antes de preparar la maleta

Lo primero es comprobar cuántos días durará el viaje y calcular la medicación exacta que se va a necesitar. Conviene añadir un pequeño margen por si hay retrasos, cambios de horario o imprevistos durante el trayecto. Para los tratamientos crónicos, lo ideal es llevar también la receta o un informe médico, algo especialmente útil en aeropuertos, controles fronterizos o en caso de pérdida de equipaje.

Los farmacéuticos insisten en que la organización previa marca la diferencia. Si el tratamiento requiere varias tomas al día, es útil preparar un sistema sencillo de recordatorios para no saltarse ninguna dosis. Además, siempre es recomendable separar una parte de la medicación de uso inmediato para tenerla a mano durante el viaje y guardar el resto en un lugar seguro, fresco y seco.

Cómo transportar los medicamentos

El envase original es una de las recomendaciones más importantes. No solo identifica el medicamento con claridad, también conserva el prospecto y evita confusiones con otros productos. Sacar las pastillas y repartirlas en bolsas sueltas puede parecer práctico, pero no es lo más seguro ni lo más aconsejable. En caso de control, también complica la identificación del tratamiento.

La temperatura es otro factor decisivo. No se deben dejar los medicamentos dentro del coche, sobre todo al sol o en el maletero, porque el calor puede alterar su calidad y su eficacia. Si alguno necesita refrigeración, hay que transportarlo con las condiciones adecuadas, usando una bolsa térmica o un sistema específico que mantenga el frío durante el trayecto. En estos casos, también conviene revisar con antelación qué margen de temperatura admite cada producto.

Qué hay que evitar

Uno de los errores más comunes es improvisar con la medicación durante el viaje. Cambiar horarios sin planificarlo puede provocar olvidos o duplicar dosis, sobre todo en desplazamientos largos o con cambio de zona horaria. Por eso, antes de salir, es mejor adaptar las tomas con tiempo y dejar todo bien organizado.

También es importante no quitar prospectos, no separar cajas sin necesidad y no mezclar medicamentos en un mismo envase. Si el tratamiento incluye fármacos especiales, como algunos psicótropos o estupefacientes, pueden hacer falta permisos o certificados concretos para viajar con ellos. Por eso, antes de hacer la maleta, siempre conviene revisar las normas del país de destino y consultar en la farmacia cualquier duda.

Una pauta sencilla para viajar mejor

La mejor estrategia es llevar lo justo, bien identificado y bien conservado. Para una escapada corta, basta con organizar la medicación habitual con margen suficiente; para un viaje más largo, hace falta una planificación más detallada. En ambos casos, el objetivo es el mismo: evitar imprevistos, mantener el tratamiento y viajar con seguridad.