David Llamas, experto en pan: 'Si el pan se te pone duro y lo tiras a la basura, no está mal, está fatal'

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Cuando una barra o una hogaza se queda dura en casa, muchos la condenan al cubo de la basura o, en el mejor de los casos, al pan rallado; un desperdicio que, según cocineros domésticos, se puede evitar con un gesto de apenas segundos.

En un reel viral del experto en cocina David Llamas, muestra una técnica express para devolver al pan su corteza crujiente y miga tierna en menos de cinco minutos, usando una freidora de aire —y una alternativa para quienes no tienen este electrodoméstico—.

El procedimiento, explicado paso a paso, es tan rápido como económico: primero humedecer ligeramente la superficie con agua del grifo durante uno o dos segundos; a continuación, introducir el pan en la freidora de aire a 180 °C durante tres a cinco minutos. Si no se dispone de freidora de aire, la alternativa es el horno convencional a 150 °C durante diez minutos. Tras sacarlo, conviene dejar reposar el pan unos instantes para que la corteza recupere su textura definitiva.

Por qué funciona: recuperación de humedad y calor controlado

La clave del método reside en dos factores básicos: añadir una pequeña cantidad de humedad al exterior del pan y aplicar calor seco y uniforme. La humedad superficial transforma la corteza durante el calentado, favoreciendo que vuelva a crujir sin resecar el interior; el calor de la freidora o del horno sella esa humedad y reactiva la estructura celular del pan, dando como resultado una miga jugosa y una corteza crujiente.

Llamas muestra el resultado con imágenes que subrayan el antes y el después, algo especialmente efectivo para evitar desperdiciar comida y para aquellos que buscan soluciones prácticas rápidas.

Ventajas prácticas y económicas

El truco no sólo recupera el sabor y la textura del pan, sino que también evita desperdicio alimentario y ahorra dinero, dos mensajes con fuerte atractivo para lectores interesados en economía doméstica y sostenibilidad. Además, el tiempo mínimo requerido (entre 3 y 5 minutos en freidora) lo convierte en una solución viable antes de preparar un desayuno, un bocadillo o una cena improvisada. El reel enfatiza la sencillez: no hace falta receta compleja ni ingredientes adicionales, solo agua y calor controlado.

Consejos para mejores resultados

Humedece la superficie solo unos segundos; demasiado agua puede empapar la miga.

Usa la franja de tiempo indicada: 3–5 minutos en air fryer a 180 °C, 10 minutos a 150 °C en horno.

Deja reposar un minuto antes de cortar para que la corteza termine de asentarse.

Si el pan es muy grueso o de gran tamaño, añade 1–2 minutos extra en la freidora.

¿Es seguro y saludable?

Sí: el método utiliza solo agua y calor, sin aditivos ni grasas, por lo que no altera la composición nutritiva del pan, solo su textura y palatabilidad. No obstante, conviene vigilar tiempos y temperaturas para evitar que la corteza se queme o que la miga quede demasiado reseca.

Prueba este truco la próxima vez que se te endurezca el pan: en menos de cinco minutos tendrás corteza crujiente y miga tierna sin gastar más ni tirar comida.