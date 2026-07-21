Rocío Verdugo, experta en limpieza (28 años): "Si quieres que cada vez que alguien entre en tu casa diga qué bien huele, haz esta mezcla"

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La creadora Rocío Verdugo ha compartido un truco casero a modo de receta, muy sencilla, para conseguir que la casa huela siempre a limpio: una mezcla de agua, alcohol de limpieza y suavizante que se pulveriza sobre textiles como el sofá, la cama o las cortinas. La fórmula se ha hecho viral porque es fácil, económica y, según explica, deja un aroma fresco además de secarse rápido gracias al alcohol.

Un truco fácil y barato

La receta parte de tres ingredientes básicos: 200 ml de agua, 200 ml de alcohol de limpieza y 100 ml de suavizante, una proporción que Verdugo adapta al aroma que más le gusta a cada persona. La mezcla se agita bien y se aplica en tejidos del hogar, especialmente en zonas donde el olor se fija con más facilidad.

Su atractivo está en que no exige productos caros ni complicados. Bastan ingredientes habituales de limpieza y un pulverizador para conseguir un efecto inmediato en habitaciones, sofás, ropa de cama o fundas decorativas.

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Dónde aplicarlo

El truco funciona mejor sobre textiles, no sobre superficies delicadas ni materiales que puedan mancharse. Verdugo lo utiliza en el sofá y la cama, dos de los puntos donde más se acumulan olores cotidianos, y donde una pulverización ligera puede cambiar por completo la sensación del espacio.

Conviene aplicarlo con moderación y probar antes en una zona poco visible, sobre todo en telas sensibles. También es importante ventilar la estancia con regularidad, porque ningún ambientador sustituye una buena limpieza ni elimina por sí solo el olor de fondo si existe humedad, comida o suciedad acumulada.

Otros trucos útiles

Además de esta mezcla, hay otros recursos caseros que ayudan a mantener el hogar con olor agradable. Uno de los más repetidos es el ambientador con sal, alcohol y suavizante en un recipiente abierto, que desprende aroma poco a poco y puede colocarse en entradas, baños o estanterías.

Otra opción es usar sprays con agua, alcohol y unas gotas de aceites esenciales, una fórmula más ligera que puede adaptarse a gustos distintos como lavanda, cítricos o pino. También funcionan los saquitos aromáticos, el bicarbonato para neutralizar olores en zonas cerradas y la ventilación diaria para renovar el ambiente.

Cómo lograr mejor resultado

Si se quiere que la casa huela bien durante más tiempo, lo ideal es combinar varios gestos sencillos: lavar textiles con regularidad, limpiar tejidos donde se acumulan olores, vaciar cubos de basura con frecuencia y evitar que la humedad se quede dentro de armarios o estancias cerradas.

El truco de Rocío Verdugo encaja bien con esa idea porque no busca enmascarar el olor, sino aportar una sensación más limpia y agradable en los espacios donde se vive a diario. Bien usado, puede convertirse en un apoyo útil para reforzar esa impresión de casa cuidada y perfumada.