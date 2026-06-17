El truco del vinagre en la lavadora vuelve a hacerse viral: lo que dicen realmente los expertos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El uso del vinagre en la lavadora ha vuelto a ganar popularidad en redes sociales como un supuesto truco casero capaz de sustituir productos habituales del lavado. Se le atribuyen funciones como suavizar la ropa, eliminar malos olores o incluso mejorar la limpieza general del tambor. Sin embargo, cuando se analiza con una perspectiva técnica, la realidad es bastante más limitada.

¿Por qué se ha vuelto viral este truco?

El vinagre blanco es un producto doméstico muy accesible y con una larga tradición de uso en la limpieza del hogar. Su fama como 'solución multiusos' ha hecho que, con el tiempo, se haya extendido la idea de que también puede ser un sustituto eficaz dentro de la lavadora.

En redes sociales suele presentarse como una alternativa natural y económica a los suavizantes o productos específicos de limpieza, aunque estas afirmaciones no siempre están respaldadas por pruebas técnicas sólidas.

El papel real del vinagre en el lavado de la colada

El vinagre es una solución ácida que puede ayudar a neutralizar algunos olores y a eliminar restos ligeros de cal o suciedad superficial en determinadas condiciones. Por eso, en algunos casos puntuales, puede aportar una sensación de 'frescura' en la ropa o en el tambor de la lavadora.

Sin embargo, esto no significa que tenga las mismas funciones que un detergente o un suavizante formulado específicamente para el lavado textil. Su acción es más limitada y no sustituye los componentes químicos diseñados para limpiar fibras en profundidad o mejorar la textura de los tejidos.

Esto es lo que dicen los fabricantes de lavadoras y detergentes

De forma general, los fabricantes de electrodomésticos suelen recomendar precaución con el uso frecuente de sustancias ácidas en el interior de la lavadora. El motivo es que, con el tiempo, estos compuestos pueden afectar a elementos sensibles como juntas, gomas o piezas internas.

No se trata de un riesgo inmediato por un uso puntual, sino de los posibles efectos acumulativos si se utiliza de forma habitual como sustituto de productos diseñados específicamente para el mantenimiento del electrodoméstico.

Lo más adecuado será siempre usar productos específicos para el lavadoGetty Images

Por su parte, los fabricantes de detergentes señalan que el vinagre puede alterar el equilibrio químico del lavado en ciertos programas, lo que podría influir en el rendimiento de algunos productos de limpieza o en el resultado final del lavado.

¿Es un buen sustituto del suavizante?

Uno de los usos más extendidos del vinagre es como reemplazo del suavizante tradicional. La idea se basa en que su acidez podría dejar la ropa más suave al tacto.

En la práctica, el efecto no es equivalente al de los suavizantes comerciales, que están diseñados específicamente para modificar la textura de las fibras textiles mediante agentes químicos concretos. El vinagre puede ayudar a reducir olores o residuos, pero no actúa de la misma manera sobre la estructura del tejido.

¿Desinfecta realmente la ropa?

Otra de las creencias más difundidas es que el vinagre tiene capacidad desinfectante suficiente como para eliminar bacterias en el lavado. Aunque puede tener cierta acción sobre olores o residuos superficiales, no está diseñado como un desinfectante completo para ropa en condiciones de uso doméstico habitual.

Por ello, no puede considerarse un sustituto fiable de productos específicamente formulados para la desinfección en lavadora.

Ni trucos milagrosos ni remedios universales

El vinagre en la lavadora no es un truco milagroso ni una solución universal. Puede tener usos puntuales relacionados con la limpieza ligera o la neutralización de olores, pero su papel es limitado frente a detergentes, suavizantes y productos de mantenimiento diseñados para ese fin.

En definitiva, el uso del vinagre blanco en la lavadora se explica más por su accesibilidad y su imagen de remedio casero que por una eficacia comparable a la de los productos específicos del lavado moderno.