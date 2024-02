Manuel Ríos: «No tengo ningún interés en usar la inteligencia artificial para escribir»

Publicado por Carlos Fidalgo Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El asesinato brutal de una elefanta en el zoo de Valencia es el punto de partida de El olor del miedo , el último thriller del escritor, guionista y muy pronto también director de cine, Manuel Ríos San Martín. A punto de dirigir la adaptación a la gran pantalla de su novela anterior, La huella del mal —que arranca con el descubrimiento de un cadáver reciente en el yacimiento arqueológico de Atapuerca— y después de firmar el guion de la nueva serie de espías de Televisión Española Operación Barrio Inglés —ambientada en las Minas de Río Tinto de Huelva durante la Segunda Guerra Mundial y en fase de montaje—, Manuel Ríos estará en la librería El Libro Imposible de Ponferrada el próximo jueves 29 de febrero a las 19.00 horas para presentar El olor del miedo ; una historia policiaca que huye de los caminos trillados del género, donde la protagonista es una veterinaria y donde el asesino no mata personas sino animales.

Y esa es la primera sorpresa que se lleva el lector.

«Los lectores de novela negra se las saben todas y yo tenía interés en despistarles con esta historia», cuenta por teléfono a este periódico.

No es Manuel Ríos, que empezó como guionista de series tan populares como Médico de familia y Compañeros, de los que escriben siempre la misma novela para complacer a esos lectores que quieren leer una y otra vez la misma historia. Pero después de dos años dedicados a la escritura de El olor del miedo, con una premisa tan novedosa, tenía miedo, literalmente, de que alguien le pisara la trama. «No conocía ninguna novela donde las víctimas fueran animales y mientras la escribía pensaba, ’a ver si se le va a ocurrir a alguien...», asegura Ríos San Martín, preocupado por el maltrato animal —sus hilos de X (Twitter) sobre el comportamiento de los animales tienen cada vez más seguidores— pero sin caer en los extremos. «A los animales hay que respetarlos, pero las personas no somos iguales a los animales, no tenemos los mismos derechos», puntualiza.

La trama de El olor del miedo mezcla la investigación policial con la que emprende, con sus propios medios, Elena, la cuidadora de la elefanta abatida por un tirador en el Bioparc de Valencia. «Es una novela muy luminosa por el lugar donde transcurre, pero pasas miedo y hay una mezcla de la luz con esa parte oscura de la trama», afirma.

En tiempos en los que se discute sobre si la inteligencia artificial es una amenaza o un instrumento para los creadores, Manuel Ríos no es de los que se plantea emplearla: "No tengo ningún interés en usar la inteligencia artificial para escribir, prefiero seguir con mi propia cabeza", afirma, excéptico sobre las hitorias que puedan salir de los refrito de datos. Ahora mismo, no la ve como un rival de los escritores porque los lectores valoran que haya un autor real detrás de las historias. "Quizá en diez años una inteligencia artificial sí pueda crear una historia entretenida", tampoco descarta.

Lo que sí tiene claro es que son los ilustradores de las portadas de los libros, los más amenazados ahora. Y asegura que hay escritores que, en solidaridad, han rechazado más de un diseño de una inteligencia no humana.

