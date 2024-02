Morala se une en Valdeorras a la reivindicación del PP de la autovía Ponferrada-Orense

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

«El único garante de que se salde la deuda histórica con Valdeorras en materia de infraestructuras es un Gobierno de la Xunta con Alfonso Rueda al frente». Así lo ha afirmado en O Barco de Valdeorras la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, en una comparecencia informativa ante los medios de comunicación en la que también han participado el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el diputado en el Congreso, Celso Delgado. Junto a ellos también comparecieron Xosé Manuel Merelles, diputado de la candidatura del PP al Parlamento de Galicia por la provincia de Ourense y Manuel Núñez, portavoz del PP en la localidad de O Barco.

El concejal denunció el «deplorable estado de las comunicaciones por carretera y ferrocarril, que condena a Valdeorras a un injusto aislamiento». Un aislamiento que, según aseguró, «supone un lastre real para la competitividad económica de la zona y para la calidad de vida de sus residentes».

Sin embargo, no puede haber un desarrollo turístico óptimo ni oportunidades para los emprendedores «que saquen PIB y creen empleo en Valdeorras, si el Gobierno de España no impulsa la región con las nuevas infraestructuras que necesita y con el adecuado mantenimiento de las que ya existen», señaló la conselleira. Desde el PPdeG recuerdan que Sánchez, respaldado por sus «socios independentistas del BNG», no dio un solo paso para «avanzar en la autovía A76 para unir Ourense con Ponferrada».

Se trata según indican desde el PP de una infraestructura vital para conectar la Galicia central e interior con el Bierzo.