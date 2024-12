Repsol completa su macroplan eólico en el Bierzo

El mismo día que, por la mañana, el Consorcio del Ponfeblino le firmó a Repsol una carta blanca a cambio de alguna inversión en el tren turístico; un grupo de representantes de la multinacional se reunió, por la tarde, con miembros de la corporación municipal de Páramo del Sil y los presidentes de varias juntas vecinales para desgranar los detalles de los dos proyectos eólicos que completan el plan del gigante energético en la Sierra de Gistredo y el Alto Sil. Hasta ahora, solo se conocían las concreciones del Alto Bierzo-Sil, con 20 aerogeneradores en Igüeña y Noceda y una línea de evacuación que atraviesa también los montes de Páramo. Pero el proyecto global contempla 23 molinos más y otra línea de evacuación que se reparten en dos parques diferentes pero complementarios, unificados en un único estudio de impacto ambiental que acaba de salir a información pública.

Con El Páramo y Ampliación El Páramo, las torres eólicas ya sobrepasan el límite de Igüeña (favorable al proyecto) y entran de lleno en terrenos de Páramo del Sil (en contra del proyecto) con la instalación de dos molinos en Santa Cruz del Sil, otro más en Primout y un cuarto justamente en el límite entre ambos municipios. La línea de evacuación es la misma para los dos y atraviesa el Alto Sil hasta verter en la subestación eléctrica de Peñadrada (Toreno). Con ello, esta zona queda seccionada por dos líneas de alta tensión que generan una uve. La otra es la del parque Bierzo Alto-Sil, que vierte en Ondinas.

El proyecto eólico El Páramo (92,4 megavatios) contempla la instalación de 14 aerogeneradores de 170 metros de diámetro y 115 de altura de buje en Igüeña y Noceda. El acceso se haría por Quintana de Fuseros y la línea de evacuación continuaría por Páramo hasta enlazar con el parque Ampliación El Páramo (55,88 megavatios), que suma nueve molinos más (175 metros de diámetro de rotor y una altura a buje de 112 metros). En este caso, el acceso principal también es por Igüeña.

Asegura el equipo de Repsol que la idea en ambos proyectos es respetar al máximo los caminos ya existentes, también de montes de Noceda y Pardamaza, pero las pistas planteadas en el anteproyecto tienen una anchura de 6,5 metros que dista mucho del esquema de caminos de esta zona montañosa. Solo en El Páramo se han proyectado más de 12 kilómetros de vías internas.

Plano de la zona afectada por los proyectos eólicos en el Alto Sil.DL

En la última reunión celebrada en la casa consistorial de Páramo del Sil, el equipo de Repsol se centró en explicar el detalle de Ampliación El Páramo —con un presupuesto de ejecución que supera los 65 millones de euros— ya que en los otros dos casos la tramitación está más avanzada. Este, que afecta de lleno al único municipio que se opone firmemente a las pretensiones del gigante energético, incluye dos torres de medición permanente y una subestación elevadora además de los aerogeneradores y consta de una línea de evacuación que ronda los 15 kilómetros, con un trazado mayormente aéreo sustentado por 41 torres de alta tensión, según figura en el anteproyecto. La poligonal del parque, envolvente de los aerogeneradores, zanjas y viales internos ocupan más de 1.656 hectáreas.

Todo esto —defiende el equipo de gobierno de Páramo del Sil— en una zona de alto valor ecológico donde está documentada la presencia de ejemplares de urogallo cantábrico (constatada incluso en 2023) y que, pese a no estar dentro de la Red Natura 2000, «reúne todos los requisitos necesarios para ello». Es esta desprotección lo que permite a Repsol avanzar en sus planes. «Nuestro objetivo es demostrarle al Ministerio (Transición Ecológica y Reto Demográfico) que se trata de un espacio de alto valor ambiental, al nivel de las zonas de alrededor que sí tienen protección», aseguró el concejal Silvestre Ordóñez.

La protección del urogallo cantábrico En la zona afectada por el proyecto 'Ampliación El Páramo' está constatada la presencia de una hembra de urogallo radiomarcada en 2023, asegura el presidente de la Junta Vecinal de Páramo del Sil, Marcos Leonardo.



Si bien el promotor ha estudiado el terreno para librar la Red Natura 2000 en el diseño del tercer parque eólico que quiere implantar en Gistredo y Alto y Sil, en un radio de entre dos y diez kilómetros se encuentran las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Alto Sil, Sierra de los Ancares y Omaña, que podrían sufrir afección indirecta sobre sus elementos clave de conservación.

Medidas de la base de uno de los aerogeneradores.DL

Además de afectar a una superficie importante de bosque, los proyectos presentados por Repsol también impactan en zonas de pasto en un municipio con serios problemas para atender las demandas de las ganaderías locales ante el incremento de la actividad en los últimos años. Los ganaderos se encuentran con problemas para reunir el número de hectáreas admisibles para las ayudas de la PAC y en el caso del parque «Ampliación El Páramo», cuya línea de evacuación discurre sobre todo por Santa Cruz del Sil, afecta directamente a una parcela de 300 hectáreas de aprovechamiento ganadero.

El pago por la explotación

En la reunión celebrada hace unos días en Páramo entre representantes de Repsol y municipales también se habló de dinero. Sobre la mesa se pusieron entre 700.000 y un millón de euros en un pago único por el impuesto de construcción en los dos ayuntamientos afectados por el parque Ampliación El Páramo y entre 50.000 y 60.000 euros y de 25.000 a 35.000 euros para cada una de las dos juntas vecinales del municipio de Páramo afectadas (Páramo del Sil y Santa Cruz).

Más allá de esto, se plantean contraprestaciones o inyecciones económicas sin concretar en proyectos de desarrollo local tampoco concretos, algunos de los cuales superan el ámbito municipal y se extienden al comarcal o intermunicipal, es decir, beneficiar a pueblos de la contorna o a iniciativas de índole comarcal a cambio de explotar los montes de Páramo. Esto lo podría generar un cruce de intereses y presiones al único Ayuntamiento que de momento se ha opuesto tajantemente al desarrollo del macroplan eólico de Repsol en su suelo, porque sus planes de futuro pasan por el aprovechamiento de ese monte con fines turísticos sostenibles de base medioambiental.

La propuesta para el Ponfeblino: "Podemos aportar placas solares para las estaciones"

¿Qué ofrece Repsol al Consorcio del Ponfeblino si prosperan sus proyectos eólicos? Esa es una de las preguntas que más ha sonado en los últimos días y que todavía está por resolver. La manifestación de intenciones firmada esta semana no recoge concreciones ni compromisos y los representantes municipales de Páramo del Sil preguntaron directamente por ello al equipo del Repsol en la reunión mantenida entre ambas partes. «Podemos aportar placas solares en las estaciones para que tengan algo sostenible». Esta frase pronunciada por una de las trabajadoras del área de Sostenibilidad de Repsol es la única realidad descrita y no parece una gran inversión.

La hidrogenera de Bembibre El proyecto al que se agarra la alcaldesa de este municipio para defender el desarrollo de los parques eólicos de Repsol aunque no toquen sus montes "está paralizado", según fuentes de la propia compañía.

Ante la duda de si la multinacional tiene prevista alguna acción en materia de investigación, por ejemplo de nuevos combustibles, que pudiera verse comprometida; la respuesta fue igualmente ambigua: «Los proyectos de I+D siguen una dirección completamente distinta y no tenemos ninguna noticia desde la parte de renovables de que se vaya a invertir, que no quiere decir que no se vaya a hacer, lo que digo es que no tenemos conocimiento», aseguró el responsable de Repsol en este campo. Él mismo habló también de la hidrogenera a la que se agarra la alcaldesa de Bembibre para defender unos parques eólicos que no tocan para nada su monte. «Ese es un proyecto que está paralizado», dijo.

No todo es un sí en Igüeña

Que el alcalde de Igüeña y los presidentes de las juntas vecinales de este municipio afectadas por los parques eólicos hayan firmado el cheque de Repsol no implica que el acuerdo sea generalizado. Tampoco en Noceda. De hecho, la presión social en esta zona es cada vez mayor y ya se ha creado una plataforma ciudadana de denuncia, nacida principalmente en Quintana de Fuseros, que se opone firmemente a que aerogeneradores, líneas de alta tensión y pistas de acceso invadan la Sierra de Gistredo.

Los argumentos de los que rechazan las pretensiones de la multinacional son los mismos que defiende Páramo del Sil, aunque esa oposición no se vea reflejada en las palabras de sus representantes municipales.