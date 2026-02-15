La ganadería apuntala una nueva economía en el Bierzo minero

La ganadería de vacuno de carne sigue expandiéndose en el Bierzo, todavía erróneamente considerada la hermana menor del sector primario comarcal. Se dan nuevas altas y ampliación de explotaciones existentes; también aumentan las cabezas de ganado y mejoran los precios. El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León ha registrado, en el último año, quince nuevas altas que engrosan una lista con un total de 335 explotaciones de producción-reproducción de bovino activas. Son las que hay en un Bierzo que sigue sin instalaciones para el sacrificio. El único matadero existente cerró en Toreno en abril de 2024 por una serie de irregularidades de la empresa que se encargaba de su gestión. Lo que iba a ser un hecho circunstancial que el sector confiaba en resolver con premura, se ha convertido en un grave problema de casi dos años que lastra la actividad sin visos de resolución cercana.

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, sigue esperando que un técnico de la Junta de Castilla y León valore el estado de las instalaciones tras este tiempo de inactividad y elabore un informe que recoja las deficiencias y la inversión necesaria para su reapertura. El compromiso era hacerlo —recuerda Mirón— después de Reyes; pero a mediados de febrero, no ha habido ningún movimiento y de eso depende cualquier acción para poder reiniciar la marcha y dar servicio a un sector que denuncia abandono pese a su pujanza, especialmente en municipios mineros que han encontrado en la ganadería extensiva una salida laboral que asienta población; muchos de ellos, jóvenes.

El 44% de las explotaciones de vacuno activas en el Bierzo se ubican en municipios puramente mineros, de objetivo 1. Son 148 ganaderías que se reparten entre Palacios del Sil, Páramo del Sil, Toreno, Igüeña, Fabero, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Noceda del Bierzo, Bembibre, Folgoso de la Ribera y Berlanga del Bierzo. De las quince nuevas altas registradas en 2025, ocho están en cuenca minera. Palacios y Páramo del Sil se colocan en cabeza. Solo ellos dos suman 64 explotaciones, seguidos de Toreno, con 18; Igüeña, con 16; y Fabero, donde se cuentan catorce.

Mapa del Bierzo con el reparto de las explotaciones ganaderas.DL

El número de ganaderías también es importante y demuestra un peso fuerte del sector en otros municipios de la comarca. Vega de Valcarce, Balboa y Valle de Ancares son tres buenos ejemplos de ello, donde además la ganadería tiene un fuerte vínculo con el territorio de manera tradicional. Donde más altas ha habido en el último año ha sido en Castropodame y Torre del Bierzo, que en 2025 sumaron tres nuevas explotaciones cada uno. El resto se reparten entre Palacios y Páramo del Sil, Borrenes, Carracedelo, Fabero, Toral de los Vados y Vega de Espinareda.

Los datos oficiales del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural constatan el crecimiento exponencial de la ganadería de vacuno extensiva y también lo hace el sindicato Asaja que realiza, aproximadamente, el 50% de los expedientes ganaderos de toda la provincia de León. Un porcentaje que en el caso concreto de la comarca berciana es mayor. La organización añade a la balanza dos expedientes de mejora de explotaciones para vacuno de carne en Bembibre y Villafranca del Bierzo.

Otro dato significativo de actividad ganadera es el número de expedientes de la PAC presentados. Las solicitudes registradas por Asaja en la Sección Agraria Comarcal de Ponferrada y también en la de Villablino (hay ganaderos bercianos adscritos a esta SAC) fueron 184 en el último año. Con estas cifras detrás, el sector busca respuesta a por qué ninguna administración quiere hacerse cargo para poder reabrir el matadero de Toreno.