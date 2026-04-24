El ILC mantiene abandonado el monasterio de Carracedo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Una, dos, tres o cuatro imágenes valen en ocasiones mucho más que mil palabras. Cualquiera que se quiera dar una vuelta por el monasterio de Santa María de Carracedo, en el municipio berciano de Carracedelo, podrá comprobar el estado de dejadez y falta de uso que presenta un edificio emblema del turismo y patrimonio del Bierzo, con categoría de Bien de Interés Cultural y con origenes de rey leonés y abadía benedictina del siglo X. El responsable de su administración es en la actualidad el Instituto Leonés de Cultura (ILC), oganismo que depende de la Diputación de León.

El alcalde de Carracedelo, el popular Raúl Valcarce, se ha quejado en varias ocasiones de manera pública de lo mal gestionado que está este monasterio, que cuenta con unas posibilidades de uso mucho mayores que las que ahora mismo se le está dando, más bien poco.

Pero, además de apenas realizar eventos en esta joya arquitectónica e histórica, el estado de conservación que ofrece a simple vista a quien quiera verlo, (aunque sea solo por fuera) no es el más adecuado. Como muestra del ejemplo de la diferente gestión y empeño de dos administraciones públicas en una misma zona se puede tomar la parte que gestiona en este lugar el Ayuntamiento de Carracedelo y la parte que le corresponde al Instituto Leonés de Cultura. El municipio que gestiona Raúl Valcarce tiene un palomar que es de su jurisdicción aledaño al monasterio. El palomar y la finca que lo circunda está limpia y da gusto verla. Sin embargo, en el lide administrativo, la parte que depende del ILC está llena de maleza y hierbajos sin cortar, ofreciendo una imagen no del todo acorde con un monumento de esta naturaleza. Además de pedir que se ofrezca un mejor mantenimiento para la conservación de lo que rodea al conjunto arquitectónico monacal, también se espera que se amplíe la actividad potencial cultural y de visita turística que tiene este recinto. En verano el monasterio recibe actividades como la Escuela pictórica de Paisaje, el espectáculo de títeres y el Medieval con la cena típica, el ajedrez viviente y demás. Pero, se considera que este monasterio pude dar más de sí con un esfuerzo en la gestión que lleva el ILC. El asunto ha sido planteado y conocido por este organismo leonés.

El estado de conservación que ofrece a simple vista a quien quiera verlo, (aunque sea solo por fuera) no es el más adecuado