Usuarios de la carretera del Morredero urgen su reasfaltado

Varios usuarios que a diario utilizan la carretera del Morredero, la LE-5228 han acudido a este periódico para solicitar que, de manera urgente, se acometa cuanto antes un reasfaltado de este vial que comunica el Bierzo desde el municipio de Ponferrada con la zona cabreiresa de Corporales (Truchas). Aseguran que no se quejan de vicio, dado que casi a diario pasan por un vial que cada vez está mas destrozado, con hundimientos y puntos en los que ha desaparecido por completo ya el asfalto. Consideran que corren peligro con una carretera de montaña ya de por si peligrosa, pero que importantes deficiencias en materia de seguridad vial.

Esta carretera pertenece a la jurisdicción administrativa de la Diputación de León y, una de las últimas intervención relevantes y de gran calado que la institución provincial desarrollo en la carretera del Morredero fue la renovación y mejora del firme terminada a finales de enero de 2023. De aquella, hace tres años se actuó con mejoras con una inversión de 366.000 euros. Los trabajos mejoraron 7 kilómetros entre el cruce que va hacia el pueblo de Bouzas y el alto de lo que un día fue la estación de esquí del Morredero. Aquí se incluía ya la mejora del acceso a Peñalba por el Alto de la Cruz. En abril del año pasado 2025, la Diputación anunciaba nuevas inversiones y trabajos en la zona para el acondicionamiento integral de la vía, con el objetivo de mejorar los accesos del sur de Ponferrada. Se actuó en una parte debido a la Vuelta Ciclista.

Pero, ha pasado el invierno, y las imágenes que adjunta esta información lo dicen todo. Reflejan el estado actual de esta misma semana en la zona del alto del puerto de los Portillinos o Portillines. Los usuarios del vial entienden que es alta montaña, pero esperan que Diputación haga un nuevo esfuerzo para reparar los lugares más peligrosos.