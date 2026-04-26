El Ponfeblino está al 70% a dos meses de la fecha tope de entrega

Un descalce en la vía del tren en el entorno de la central de Ondinas, que no había sido detectado en la fase de redacción del proyecto y fue descubierto el pasado mes de agosto, obligó a la empresa adjuditaria de las obras del Ponfeblino, Ferrocarril del Valle del Sil, a replantear los plazos de intervención hasta el punto de que, cuando quedan dos meses para la fecha límite de ejecución del cien por cien del proyecto —subvencionado con cuatro millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— aún queda por hacer el 30%. «Es prácticamente imposible poder acabar todos los trabajos para esa fecha (30 de junio)», reconoce el administrador de la empresa, Manuel Ramos. En todo caso, la previsión es que a finales de este mismo año o, como tarde, en los inicios de 2027, el tren ya pueda realizar un trayecto completo entre Cubillos y Villablino con el material ahora en rehabilitación.

El objetivo sigue siendo que el equipo de personas que trabaja sobre la vieja línea ferroviaria que unía Ponferrada y Villablino alcance Cubillos del Sil en junio y, para ello, «se está trabajando muy intensamente»; pero quedarán por hacer «tareas más tecnológicas, como la finalización de la reparación de las calderas de las locomotoras de vapor que, por su especial importancia, se ejecutan con una consideraba batería de controles y ensayos», explica Ramos.

El imprevisto de agosto obligó a costruir una escollera de piedra —obra de urgencia financiada por la Junta de Castilla y León- y retrasó cinco meses la progresión en la reparación de la vía hasta Cubillos, cuando los tiempos ya venían muy ajustados desde el inicio por los retrasos administrativos. Y estos no han sido los únicos contratiempos. Hubo que reconstruir el talud del puente de Las Rozas (Villablino) en la cola del pantano; una obra que no estaba contemplada en el proyecto y que «ha sido costeada por nuestra empresa de forma íntegra, lo que demuestra nuestro firme compromiso con el Ponfeblino», destaca Manuel Ramos. También ha habido que resolver un descalce de unos 35 metros cerca de Toreno, debido a una violenta escorrentía, y recuperar el pontón del ferrocarril de La Cazadora, en Páramo del Sil, y una ladera en las cercanías del apeadero de Corbón sobre la que se vertieron escombros de una antigua pizarrera.

Escollera terminada en el puente de Las Rozas.FERROCARRIL DEL VALLE DEL SIL

Aún con todo, el equipo de obras rebasará la vieja estación del tren de Toreno en estos días, teniendo en cuenta que el punto de partida de las obras fue Villablino. No obstante, ya se han llevado a cabo trabajos de recuperación de cunetas en el tramo entre Cubillos y Santa Marina del Sil y de desaguado en los túneles de ese mismo tramo, donde se están dando problemas por «conductores incívicos que no respetan la vía y circulan con vehículos todoterreno destrozando las cunetas», lamenta el administrador de Ferrocarril del Valle del Sil. Un «actitud insolidaria», dice, que se da aún cuando ya se han ejecutado los trabajos. Y no solo esto, ya que también «se han producido robos de carriles, tornillería de la vía y clavazón» con las obras ya en marcha.

Trabajos en los coches de viajeros.FERROCARRIL DEL VALLE DEL SIL

Entre 12 y 25 personas, según las necesidades de cada momento, trabajan en la reparación de la vía ferroviaria que sostendrá el proyecto turístico Ponfeblino con el objetivo de recuperar y asegurar la estabilidad de la misma. Es un equipo multitarea conformado por personal propio de la adjudicataria y de subcontratas, que compatibiliza el trabajo sobre la línea del ferrocarril con el de rehabilitación de los vehículos que se está llevando a cabo en los talleres de Villablino. La reposición de carriles y traviesas robadas, junto con el cambio de otras traviesas —en lo queda hasta Cubillos la carencia es mayor que en el tramo ya reparado y están en peor estado— será el grueso de la actuación pendiente. Asegura Manuel Ramos que, solo entre Toreno y Cubillos del Sil, se van a emplear más de mil traviesas.

Los vehículos ferroviarios

Aunque menos visible que la intevención que se está llevando a cabo sobre la línea del ferrocarril, la reparación y rehabilitación del material ferroviario, los vehículos que conformarán el Ponfeblino, es igual de importante y, de hecho, más compleja, según reconoce el propietario de la empresa ejecutora. «Salvo en los casos de grandes obras civiles, los vehículos ferroviarios comportan actuaciones muy tecnológicas, ya que estamos trabajando con vehículos muy antiguos», asegura, explicando que las intervenciones de mayor calado son los reparaciones integrales de las calderas de las dos locomotoras de vapor y, sobre todo, la de la Wagner nº 9, «en la cual se sustituye su hogar de cobre por otro de acero». Hay que recordar que hay que integrar en ellas un nuevo sistema de combustible y escape.

«En ambas locomotoras, se han demontado todos los elementos mecánicos para una revisión completa, juto con varias mejoras de índole tribológico, mecánico y de aerodinámica interna que mejorarán su uso y resultarán en una economía de agua y combustible», explicó Ramos, recordado que las dos «quemarán biodiésel para producir el vapor necesario para su funcionamiento».

La caldera de la PV 31 en su fase final de reparación.FERROCARRIL DEL VALLE DEL SIL

Todo el material rodante del tren turístico Ponfeblino está ya en los talleres de Villablino. Hasta el momento, se han reparado íntegramente la dresina D-01 y uno de los coches de viajeros y están en la fase final de reparación los cinco coches restantes, el furgón F-603 y la locomora de vapor PV-31. Con más retraso va el equipo en la caldera de la PV 9, «debido a su mayor antigüedad y a la importancia de su reparación», detalla Manuel Ramos.

Una infraestructura viva

Más allá de junio, el éxito del proyecto turístico pasará por una implicación efectiva de las administraciones públicas que —defiende Manuel Ramos— deben poner «las condiciones administrativas necesarias para que las empresas privadas podamos trabajar y vender al exterior el proyecto y hacerlo rentable en un plazo razonable». El administrador de la empresa encargada de la puesta en marcha del Ponfeblino incide en que este «no es un comercio que se puede parar sin mayor consecuencia bajando la persiana», sino que se trata de «una infraestructura viva que necesita constante vigilancia y cuidado».

Lo que defiende es que, una vez concluya la reparación en marcha, hará falta una estructura técnica que continúe la conservación de las vías e infraestructuras. Un plan de explotación «consolidado y acordado por todos los actores necesarios». «Para no es una opción y de ellos son conscientes las administraciones públicas que están implicadas en este proyecto», afirma.

Trabajos dentro de un túnel en Cubillos del Sil.FERROCARRIL DEL VALLE DEL SIL

Por tanto, aunque el siguiente paso del proyecto marcado, en origen, por el propio Consorcio del Ponfeblino sería la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación para poder recuperar también las antiguas estaciones del ferrocarril minero, Ramos insiste en que lo más importante ahora es «la puesta en marcha de la comercialización del ferrocarril y de su territorio». «La recuperación del ferrocarril no es un fin, sino el medio para conseguir la consecución de un proyecto territorial turístico que permita al Bierzo y Laciana impulsar y desarrollar un turismo eficiente, sostenible y de calidad», subraya.