Carucedo presenta un plan de emergencia para blindar Las Médulas ante catástrofes

Algo más de 68.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Carucedo se han destinado a la elaboración de un plan de emergencia en el que se analizan los riesgos que puedan afectar a Las Médulas, con especial atención a los incendios forestales y a otras emergencias agravadas o condicionadas por el cambio climático, y se plantean una serie de medidas dirigidas a prevenir, organizar y mejorar la respuesta ante tales amenazas. La cooperativa Agresta, que desarrolla actividades de consultoría e ingeniería en el medio natural y rural, ha sido la encargada del análisis y, este miércoles día 10, presentará el informe en una jornada de capacitación e información que tendrá lugar en la Casa del Parque de Carucedo.

El plan integra la protección de las personas, del patrimonio cultural y natural, de las infraestructuras y de los usos públicos de Las Médulas —aunque centrado específicamente en el municipio de Carucedo— de conformidad con la normativa de protección civil, incendios forestales y conservación patrimonial y ambiental vigentes. Dedica un apartado específico a los riesgos post-incendio, tras el registrado el pasado verano, y hace memoria histórica de los fuegos que ha habido en Carucedo y en el ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) de Las Médulas, además de definir una serie de zonas y puntos calientes donde el riesgo de ignición es mayor.

En los últimos 20 años (2005-2025), el espacio protegido como BIC en la antigua mina de oro romana registró 43 incendios, la mayoría entre 2015 y 2017, aunque ninguno de la envergadura del de 2025. Así, el informe de más de 200 páginas señala como valores destacados las casi 37 hectáreas que ardieron en 2016 y las cerca de 43 hectáreas quemadas en 2017, muy lejos de las 4.418 hectáreas abrasadas el último agosto. Lo que sí comparten la mayoría es la intencionalidad. El 70,83% del total fueron provocados y, entre las causas no intencionadas minoritarias, destacan las quemas agrícolas. En el caso concreto del municipio de Carucedo, Agresta ha tomado como referencia el período histórico comprendido entre 1983 y 2020. En este tiempo, se registraron 72 incendios, lo que equivale a una media de prácticamente dos al año.

Siete elementos con prioridad "muy alta" El plan establece una priorización multirriesgo de la protección de los elementos patrimoniales y territoriales y fija siete en el rango más elevado. Con un nivel «muy alto» figuran la Cuevona y la Encantada, la carretera CV-191-2 (Carucedo-Médulas), la Galería de Orellán, la CV-191-14 (Médulas-Yeres), el núcleo de Carucedo (Casa del Parque, Domus Procuratoris y parque temático), el sendero de Las Valiñas y el Mirador de Reirigo. Entre los elementos tipificados de prioridad «alta» están el Lago Sumido y las lagunas Pinzáis, Larga y Negra; la cueva de La Palombeira, los miradores de Orellán, Chao de Maseiros y Pedrices, la carreta N-536, LE-6204 (Lago de Carucedo-La Barosa) y el núcleo del pueblo de Las Médulas.

El plan de emergencia incluye un mapa de probabilidad de ocurrencia de incendios, elaborado a partir de las igniciones reales registradas, que identifica las zonas donde, de acuerdo con el patrón histórico observado, existe una mayor probabilidad de inicio de incendios forestales: «La superficie del municipio de Carucedo se concentra mayoritariamente en niveles de peligro muy bajo, medio y bajo», recoge el informe, donde también se refleja que «los niveles alto y muy alto, aunque menos extensos, adquieren especial relevancia al localizarse en varios sectores del BIC de Las Médulas»; aunque, «como excepción dentro de este ámbito, la zona de la mina de oro presenta niveles de peligro bajos, en consonancia con su menor disponibilidad de combustible».

«El análisis obtenido permite identificar puntos calientes de ignición en distintos sectores del área de estudio, especialmente en los municipios de Carballeda de Valdeorras, Rubiá, Corullón, Ponferrada y O Barco de Valdeorras, donde se concentran los valores más altos de densidad. Por su parte, el entorno de Las Médulas y el municipio de Carucedo presentan, en general, valores intermedios o bajos, lo que indica una menor frecuencia histórica de igniciones», recoge el documento elaborado por la consultora.

Desprendimientos La zona concreta donde se sitúan Las Médulas, «presenta una concentración especialmente relevante de áreas con peligrosidad alta y muy alta», lo que «resulta coherente con la singular morfología del paisaje.

Los movimientos de ladera y los desprendimientos plantean también retos de cara a garantizar la seguridad e, igualmente, se abordan en el plan de emergencia, que recoge que «las áreas con peligrosidad más alta se concentran en los entornos próximos a la red hidrográfica. La zona concreta donde se sitúan Las Médulas, «presenta una concentración especialmente relevante de áreas con peligrosidad alta y muy alta», lo que «resulta coherente con la singular morfología del paisaje, profundamente transformado por la minería aurífera romana». «En estos ámbitos, la combinación de pendientes acusadas, depósitos poco consolidados y procesos de escorrentía justifica una atención prioritaria desde el punto de vista preventivo, especialmente en relación con senderos, caminos, accesos y zonas de visita».

En lo que erosión del terreno se refiere, «considerando el conjunto del perímetro afectado tras el incendio forestal 2025, dentro del municipio de Carucedo predomina claramente el riesgo bajo (84,21%). Los resultados indican que la mayor parte de la superficie afectada mantiene una susceptibilidad baja a la erosión, aunque existe una fracción relevante del territorio en condiciones críticas que requiere especial atención».