El fuego arrasa Médulas: "Esto es peor que el infierno"

El periodista de Diario de León Manuel Félix recorre de madrugada uno de los pueblos más afectados por los incendios que han cercado a la provincia durante todo el fin de semana. A través de varios vídeos y fotografías, muestra la desolación y el dolor de los vecinos de Médulas, que han pasado la noche en vela mientras veían como el fuego entraba en el corazón del Bierzo. Hay personas evacuadas, casas destrozadas, animales muertos... Una tragedia que ha impactado también en el Parque Natural, un espacio protegido de gran valor.

Médulas está completamente calcinado, con varias viviendas quemadas, un restaurante destrozado, el aula arqueológica abrasada por completo, sin tejado. También hay coches reducidos a cenizas.

"Esto ha sido peor que el infierno", declaró una vecina de Médulas. Pedro, dueño del bar Agoga, se tuvo que refugiar en una cueva al lado de su casa y se salvó de que lo arrasara una abrasante ola de calor seguida de llamas de varios metros. Los castaños centenarios han sido arrasados e, incluso, uno impedía la entrada al pueblo tras no soportar la fuerza de las llamas.

Varios jóvenes de Médulas, junto con bomberos de Ponferrada, evitaron desde las dos de la madrugada pérdidas mayores. Encoge el alma ver todo lo verde y frondoso que era las Médulas convertida en un negro de tierra quemada, con muchísimos años por delante para recuperarse. "Toda una vida trabajando mis abuelos, mis padres y ahora yo, y en un segundo se esfuma todo convertido en un tizón y cenizas", declaraba a este periódico un vecino que acabó no aguantando el llanto y las lágrimas. Los perros que han quedado vivos vagan como zombis por el pueblo. Ahora mismo, desde las 8 de la mañana, los pocos vecinos que quedan en Médulas se han ido a dormir

Huele a madera quemada y los castaños aún crepitan en llamas en su interior. A media que el amanecer da luz al pueblo y a todo el entorno de Las Médulas, la tragedia natural se presenta mucho más cruda. Es curioso, pero con el monte de castaños, encinas y algún roble y maleza calcinadas pude escuchar el canto de dos pájaros. Estar aquí y verlo en este momento dan ganas de llorar. Se ha perdido mucho en Las Médulas.

Lo bueno es que no hay que lamentar desgracias humanas. Los vecinos desalojados a Puente, Barita, Campaña o Ponferrado no han pegado ojo y a través de un vecino que quedó dentro del pueblo fueron sabiendo un poco de lo que fue de sus pertenencias. Hay maquinaria calcinada, una de ellas, un tractor oruga y he visto un coche abandonado con el capó abierto, un Mercedes todoterreno, con otros 3 coches al lado completamente destrozados.

Los daños que he visto son muy elevados a poco que se haga un recorrido por el pueblo, sin contar la pérdida brutal de destrozo ecológico causado en la joya turística del Bierzo. Recorrí parte del monte por el camino hacia el lago Sumido y está todo arrasado. También hacia Carucedo, Yeres y Salas de la Ribera. Aquí, con los vecinos que he hablado sólo he sentido una gran pena, dolor en el alma, gran pesar, rabia contenida, agotamiento y unos cuantos adjetivos más, algunos de ellos irreproducibles.

Sale ya el sol y una fina capa de humo lo invade todo. Los picachos rojizos de Las Médulas parecen hoy más desnudos y huérfanos que nunca. Incluso dan miedo en los contrastes del luz con el amanecer. Es, sin duda ya, una naturaleza bien muerta.

Son las 8.28 horas y acaba de entrar una patrulla de la Guardia Civil en el pueblo de Médulas. En Priaranza cortaron la carretera, pero a las 5 de la madrugada me identifiqué y me dejaron pasar hasta el corazón del desastre de Médulas.

En algún pueblo no hay cobertura. Las llamas afectaron también al cableado.