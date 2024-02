León superó las 50.000 llamadas al servicio 112 en el último año

Publicado por EFE Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El 112 recibió más de 50.000 llamadas desde la provincia de León en el último año, algo más del 16% de las que se registraron en la totalidad del servicio.

En total, fue una llamada cada 30 segundos en el año 2023, con más de un millón durante todo el año, un 10% más, (3.700 de ellas en otros idiomas), lo que supone 2.887 al día de media por parte de usuarios que advertían de 318.385 incidentes, 872 diarios. Además, los 120 trabajadores en sala y 40 técnicos del centro levantaron el teléfono en 5,17 segundos y solucionaron la incidencia, con la activación de los recursos necesarios, en una media de 62 segundos.

El origen del aumento podría deberse, según la Junta, a la actualización introducida a comienzos de 2023 en el sistema operativo de los teléfonos Android, en su aspecto de seguridad, ya que la pulsación seguida del botón de encendido lanza una llamada al número de emergencias.

Así lo trasladó ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien presentó el balance del servicio, que recibe un alto grado de satisfacción. También informó de que el mes con mayor número de llamadas es agosto, con 111.000 llamadas, con más intensidad en su tercera semana; mientras que el 24 de junio, Día de San Juan, es el día que con más requerimientos, con 3.617 el año pasado.

TERCERA PROVINCIA

Por provincias, siete de cada diez incidentes se produjeron en cuatro de ellas. Son los casos de Valladolid (20,4 %), con 65.504 casos; Burgos (18,5 %) y 59.253; León, con el 16,4 % (52.424 incidencias); y Salamanca (15,3), con 48.948 casos. A continuación, Zamora, con el 6,7 % del total (21.217), Palencia, con el seis % (19.062), Ávila, con el 5,9 % (18.699), Segovia, con el 5,5 y 17.955; y cierra Soria, con el 3,3 % de las incidencias y 10.575.

El consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, presenta el balance del 112. MIRIAM CHACÓN

Suárez-Quiñones advirtió de que una cuarta parte de la población regional no conoce el servicio, a pesar de que el 98,68 % de los usuarios que lo habían utilizado expresó que había sido adecuadamente atendidos. El mayor desconocimiento se produce entre aquellos de entre 31 y 65 años, «que quizás son los que menos se enfrentan a las emergencia sanitarios». De hecho, el 55 % de esa franja de edad no conoce el 112 y entre los jóvenes de 18 a 30 años, un 17% tampoco, según sus explicaciones.

El consejero, con motivo del Día Europeo del 112, que se celebra el 11 de febrero, alabó la «gran eficacia» del modelo como «pilar fundamental del buen funcionamiento del sistema de protección ciudadana». «Se gestiona por personal especializado, comprometido, muy profesional y con muchos años en gestión», expuso Suárez-Quiñones, quien señaló que no solo activan los recursos necesarios para la incidencia, sino que conversan con una persona que «llama en tensión, a veces en una situación de vida o muerte y que pude ser el propio afectado». «Saben lo que tienen que hacer para dar una respuesta eficaz, rápida y adecuada, con los recursos suficientes», subrayó el consejero de Medio Ambiente, quien destacó que son los «tres ejes claves» del servicio, «durante 24 horas, 365 días al año». También destacó que con la llamada se activa el 1-1-2 «en cualquier lugar, aunque no exista cobertura, porque se conecta a la red de cualquier compañía aunque no sea la propia».

En 2023, el 112 de Castilla y León avisó a los distintos organismos que intervienen en las emergencias en un total de 488.690 ocasiones, lo que supone una media de casi 1.340 avisos diarios. Los relacionados con las fuerzas de seguridad alcanzan el 57,5 %, repartidos entre las distintas Policías Locales, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

El 33,4 % de los avisos fueron para Emergencias Sanitarias y se requirió la intervención de los servicios de extinción y salvamento en el 4,4 % de los avisos. Por último, se dio aviso a los centros de mando de Medio Ambiente en el 2,9 % de los incidentes, al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León en el 1,3 %, y a empresas y organismos de prestación de servicios básicos en el 0,5 %.