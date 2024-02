La Junta exige a Sánchez que no se repita «una ofensa» a la comunidad

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta volvió a exigir ayer al Gobierno de España que tome medidas para que «nunca más se vuelva a repetir una ofensa a Castilla y León y sus gentes», tras las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, en relación a la situación de envejecimiento de la población de la comunidad, que consideró como un «geriátrico al aire libre», y que motivó el envío de una queja formal este miércoles.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, censuró la respuesta del ministro en redes sociales por aludir —dijo— al tiempo en que tardó en responder la Junta a sus palabras, porque en ningún caso —destacó— ni desmiente la «ofensa», ni la retira, ni la aclara o intenta justificar.

Al respecto, el portavoz aseguró que en la reunión de este jueves del Gobierno había reiterado la «clara convicción» del Ejecutivo autonómico de defender los intereses de la comunidad ante un hecho «absolutamente impropio», «no visto antes», en el que un miembro del Gobierno de España hace una «ofensa» a una comunidad desde la Mesa del Consejo de Ministros. Insistió en que están «sometidos» al «escrutinio» y la «crítica política», e incluso pueden aceptar los «insultos» personas, aunque no los compartan, pero no a una autonomía. «Esto no lo vamos a aceptar», insistió Fernández Carriedo, quien argumentó que no es tolerable que un ministro del Gobierno califique a una comunidad «de una forma ofensiva», que añadió es «peyorativa», además, hacia las personas mayores, que remarcó «tanto ha contribuido» a lo que es actualmente Castilla y León. «No lo podemos aceptar», apostilló, por lo que confió en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga la «oportunidad» de «estudiar» la carta remitida por Alfonso Fernández Mañueco ayer.

Además, el consejero portavoz estableció una relación en que el Gobierno no atienda o no invierta en una comunidad a la que «desprecia» con los hechos protagonizados por Óscar Puente cuando fue preguntado por la respuesta del director de cine manchego Pedro Almodóvar en la gala de los Goya al vicepresidente Juan García-Gallardo, que se había referido horas antes como «señoritos» a los profesionales de cine.

Por ello, insistió en que esperan del Ejecutivo central «compromiso» y «no desprecios» hacia esta tierra. Precisamente, destacó que la Junta tiene que «corregir» la «falta de compromiso» con las inversiones o actuaciones y como ejemplo recordó que el presidente anunció una línea de ayudas de 500.000 euros, ampliables, para la compra de receptores de televisión adaptados a la alta definición.

Igualmente, Fernández Carriedo censuró que precisamente quien hable de la comunidad sea un ministro de Castilla y León, como Óscar Puente, que a su juicio conoce la tierra.