«No queremos que Gamonal acabe como Saint-Denis»

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha mostrado su preocupación por la situación de «desprotección» que, a su juicio, vive la Comunidad en materia de inmigración al asegurar que no quiere que «Gamonal acabe como Saint-Denis y Las Delicias como Molenbeek». «Vemos que, por desgracia, en Castilla y León cada vez se ven más machetazos, más agresiones sexuales. No podemos esconder la realidad y en lo que nos tenemos que preocupar es resolver el problema y no esconderlo», ha señalado. Argumenta que España no puede convertirse «en el reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo», a pesar de que, en sus palabras, «parece que es lo que quiere el Gobierno central». «Vemos que en CyL cada vez tenemos menos población autóctona y que tenemos cada vez más inmigración. Castilla y León es de las comunidades en las que más ha crecido la inmigración en el último lustro».