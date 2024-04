El congreso Duero Wine Fest advierte de que el calentamiento global supone “el mayor reto al que se enfrenta la viticultura”

Publicado por A.F.G. / ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

Los expertos que intervinieron durante la primera jornada del congreso Duero Wine Fest coincidieron en que el calentamiento global supone “el mayor reto al que se enfrenta la viticultura”, y que puede llegar a afectar “incluso a la identidad y tipicidad de las uvas que se han producido históricamente en las distintas regiones vitivinícolas de Castilla y León”.

El cambio climático y su repercusión en el viñedo de la comunidad en el presente y futuro centró la mayoría de los debates del encuentro que se está celebrando en Salamanca, según trasladaron en un comunicado desde la organización. Así, explicaron que algunas propuestas para intentar paliar estos efectos serían introducir cambios en los sistemas de conducción o las podas, plantar viñas en terrenos más elevados y seleccionados según su capacidad de retención hídrica, utilizar el riego o aplicar sistemas de sombreado a las viñas.

El catedrático de Viticultura Vicente Sotés, planteó “soluciones globales para un problema global”. Por su parte, el director de investigación y desarrollo de Sographe Vinos, Antonio Graça, resaltó la importancia de conocer la biodiversidad de cada territorio.

El Master of Wine Tim Atkin, “gran conocedor de la Ribera del Duero”, señaló en su conferencia inaugural la posibilidad de que los vinos elaborados con la variedad reina de esta denominación de origen, la Tempranillo, alcance niveles de alcohol “demasiado elevados y acideces bajas”, en contra de la tendencia actual del mercado. Por ello se mostró partidario de que la DO se plantee introducir nuevas variedades, mezclas hasta ahora no permitidas y plantar en terrenos más elevados.

Por otro lado, la altitud del viñedo también fue otro aspecto debatido en las diferentes ponencias. Aquí, algunos de los expertos se mostraron “muy partidarios” mientras otros advirtieron que en esta búsqueda de altitud “se tiene que tener también muy en cuenta la orografía del terreno o los tipos de suelos”.

El vicedirector del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, Enrique García-Escudero, y los Master of Wine Almudena Iberca o Álvaro Ribalta, fueron los encargados de desgranar junto al investigador Jesús Yute los pros y los contras de la clasificación actual de viñedos y vinos en Castilla y León y el reto de cómo afrontarla en el futuro.

En general, los ponenetes “se mostraron partidarios de realizar clasificaciones partiendo de un contexto histórico e identitario, teniendo en cuenta los parámetros de viticultura y enología, pero también el mercado, para que las pueda entender y recordar y siempre procurando respetar la identidad y tipicidad de los vinos”, matizó el comunicado.

Por último, el catedrático de Historia Mundial y Ambiental del Queen Mary College de la Universidad de Londres, Felipe Fernández-Armesto, puso el foco en la importancia de la evolución del consumo a través de una ponencia dedicada a analizar el vino en la alimentación a través de la historia. “Si no beben vino los más jóvenes, da igual lo que pase con el cambio climático”, sentenció Armesto.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ensalzó la zona del Duero como un lugar “donde se producen algunos de los mejores vinos del mundo”, siendo este uno de los “petróleos” económicos de Casilla y León. García-Gallardo abrió en el Palacio de Congresos de Salamanca, la tercera edición del congreso internacional Duero Wine Fest.

“El vino es una parte fundamental de nuestra economía”, matizó, “uno de nuestros mayores fondos de riqueza y eso se plasma en el volumen de facturación”, explicó García-Gallardo. Unos datos que ascienden a casi mil millones de euros de facturación, 33.000 empleos, de los que la mitad serían directos, y casi un cuatro por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla y León, “que además nos permite tener una balanza comercial positiva y asentar población en el medio rural con un tipo de actividad económica que es imposible de deslocalizar”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Además, el vicepresidente de la Junta alardeó de las 16 denominaciones de origen que posee la Comunidad, 13 de ellas asentadas en el entorno del Duero. “El vino desata pasiones y nos congrega en algunos de los momentos más importantes de nuestras vidas y es también un signo de identidad para Castilla y León”, continuó. Así, incidió en el trabajo realizado desde el Gobierno regional para apoyar al sector y en la promoción de vinos por el territorio nacional y en el exterior, con la asistencia a ferias, y para “hacer la vida más fácil” a viticultores, consejos reguladores, bodegueros y en materia de simplificación administrativa.

Por su parte, el presidente de la tercera edición del Duero Wine Fest, Juan Manuel Bellver, explicó en un encuentro con los medios la importancia de defender el consumo del vino, “por supuesto responsable y ligado a la gastronomía”. “En este país y en esta región el vino es cultura”, prosiguió, poniendo en valor los retos que tienen por delante los vinos del Duero, como seguir creciendo, atraer turismo de calidad mediante rutas enoturísticas, realizar vinos “más fáciles de beber” y recuperar las variedades en peligro de extinción.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre qué le falta al vino de Castilla y León para conquistar el mercado internacional, Juan García-Gallardo afirmó que ya se encuentra en ese proceso, “lo que pasa es que nosotros no nos conformamos con poco”. Así, matizó que Ribera del Duero, “nuestra denominación de origen estandarte”, ya ha superado en el mercado nacional a Rioja, la “más veterana”.

“Nosotros vamos a seguir apoyando a las 16 denominaciones de origen para que sigan creciendo en cuota de mercado, para que sigan teniendo más facilidades y para que sigan conquistando distintos mercados”, comprometió. A pesar de ello, reconoció que “probablemente vayamos con un poco más de retraso respecto a otras zonas del mundo en cuanto a exportación de vinos”, pero el vicepresidente de la Junta se mostró “seguro de que el vino español aún no ha escrito el mejor capítulo de su historia”.

En cuanto a la posibilidad de que la uva Godello de Bierzo se pueda utilizar en los vinos de Rueda, García-Gallardo prefirió mantenerse al margen y no hacer declaraciones sobre una cuestión que “se está dirimiendo a nivel de consejos reguladores”. Pero insistió en que “es una suerte en Castilla y León contar con una diversidad tan grande de zonas de vino y hay que promocionarlas todas y seguir creciendo en distinción y en vinos de calidad”.

La tercera edición del congreso internacional Duero Wine Fest se celebra durante el 15 y el 16 de abril en el Palacio de Congresos de Salamanca. Según explicó su presidente, Juan Manuel Bellver, este festival “nace con la vocación de ayudar, de dar a conocer, a promocionar todos los vinos del Duero, a través del intercambio de ideas de profesionales, de prescriptores, periodistas o enólogos” en torno a un “motor de la economía de Castilla y León”. Además, se homenajeará val Duero como uno de los ríos vitivinícolas más importantes del mundo y se ahondará en los lazos con el país vecino, Portugal.

Así, destacó el vino como ayuda al “arraigo rural”, y una parte de “nuestra cultura, de nuestro estilo de vida”. “Es el compañero inequívoco de la gastronomía local y además una fuente de alegría, de compartir, de disfrutar la vida, siempre con moderación”, trasladó en declaraciones recogidas por Ical.

Durante estas dos jornadas analizarán tendencias como las de los vinos con baja graduación de alcohol, enoturismo o el modo en que los viticultores o los enólogos pueden afrontar los cambios de temperatura que se están produciendo en los últimos tiempos, entre otras. Asimismo, contarán con ponencias a cargo del profesor de Oxford Felipe Fernández-Armesto o el Master of Wine, Tim Atkin.