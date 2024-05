Tudanca asume que su única ambición está en Castilla y León

Publicado por Agencias Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha dicho este viernes que mantiene su voluntad de «dar la batalla» hasta que la Comunidad «tenga el Gobierno que se merece» y que no tiene otra ambición, por lo que ha rechazado concurrir en las listas del PSOE para las elecciones europeas.

«A mí me gusta, con toda humildad, ser coherente. Lo he dicho siempre. Me han preguntado tantas veces si me marchaba, en cada crisis de gobierno si quería irme a formar parte de él, si tenía otras aspiraciones y siempre he dicho que no, a mí me parece que Castilla y León merece la pena y que hay que dar la batalla por esta tierra y por su futuro, ese es el paso que di hace unos años», ha dicho Tudanca en declaraciones a los medios, preguntado por la oferta del PSOE para ir en las listas a la UE que ha publicado un digital.