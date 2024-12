La oposición da calabazas a la Junta

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, desveló hoy que la Junta no ha conseguido sumar «estos días» ningún apoyo nuevo para presentar y aprobar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2025. Hasta el momento, como el propio Carriedo trasladó con ironía, el Ejecutivo solo cuenta con los 31 procuradores del PP. Igualmente, tras la celebración del Consejo de Gobierno, remarcó que «ningún grupo político se ha movido de su posición inicial» e incluso recordó que Vox «ha renunciado a cualquier negociación en todas las comunidades autónomas sobre el presupuesto». Sobre el PSOE, al que no mencionó por su nombre, sostuvo que «está en un proceso» que la Junta «respeta». «Nos gustaría alcanzar un acuerdo, pero no hemos sumado ningún apoyo ni ningún grupo ha acercado posiciones», aclaró, para anunciar que cuando existan «se comunicarán con transparencia, al contrario que en el contexto nacional, donde parece que hay una negociación que no se mantiene ni siquiera en España». Por último, cuestionado por si la Junta ya prepara el decreto de prórroga de las cuentas, por si finalmente no hay presupuesto, contestó que su «obligación es garantizar que a partir del 1 de enero se presten los servicios de calidad y desarrollar el programa comprometido con los ciudadanos». «Garantizo que tendremos el crédito disponible para prestar los servicios sociales, que son los mejores de España», concluyó.

Los portavoces de los grupos Socialista, Luis Tudanca, y Mixto, Pablo Fernández (UP), afirmaron ayer que se confirma que la presentación del anteproyecto de Presupuestos para 2025 y la oferta de diálogo a los grupos era una «maniobra propagandística y una mentira» por parte de la Junta de Castilla y León.

Cuando el Ejecutivo autonómico no ha aprobado ni remitido a las Cortes las cuentas, como han pedido la oposición para poder negociar, Tudanca argumentó que la Junta mantiene «la ley del silencio» después de que su grupo facilitara la aprobación del techo de gasto y estuviera dispuesto a renunciar a la enmienda a la totalidad. «Ni una llamada, tan mal les parecían nuestras propuestas», esgrimió en declaraciones después de la Junta de Portavoces, en la que afeó que no se haya respondido a sus propuestas para llegar a un acuerdo, centradas en mejorar la calidad de vida de las personas y no en cargos o recortar derechos, en referencia al pacto con Vox. El dirigente socialista se mostró convencido de que, pese a «los desencuentros» motivados por intereses electorales, PP y Vox no han roto e incluso añadió que el presidente de la Junta «quiere volver a ser amigo de Vox», al igual que éste partido cuando se abre a negociar los presupuestos. «Les hemos pillado en un farol», concluyó en referencia a que los Presupuestos ya no se aprueban en plazo y se tendrán que prorrogar los de este año, pactados con Vox cuando eran socios de gobierno.

En la misma línea, Pablo Fernández denunció «el engaño, embuste y falacia» en relación a unos «presupuestos fake» que los procuradores del Grupo Popular han presentado en las provincias. «No han negociado nada, son unos trileros», zanjó.

Mañueco ofreció invitó a los grupos a llegar a un gran acuerdo parlamentario cuando emita su informe