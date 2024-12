Mañueco se queda hasta el final

Publicado por Europa Press Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer en la sesión de control al Gobierno que va a agotar la legislatura en Castilla y León —concluye en febrero de 2026— y tiró de ironía para aclarar a su último socio, Juan García-Gallardo, de Vox, que va a poder seguir un año más en su escaño para que pueda «seguir haciendo lo que mejor se le da, la oposición al Partido Popular y el juego a Pedro Sánchez».«¿Para qué quiere usted las elecciones?», preguntó Fernández Mañueco a García-Gallardo al que dijo que desde hace tiempo «dejó de tener cara de vicepresidente para tener cara de intrascendente» por haber seguido las directrices de su partido en Madrid.«Ustedes no están preparados para gobernar», zanjó el presidente de la Junta que acusó a Vox de pedir el voto en las elecciones para, tras conseguir los apoyos de los ciudadanos, entrar en los gobiernos e irse «corriendo» después dejando «la tarea a medias y tirados a sus votantes». defendió que el actual Gobierno en solitario «funciona» y destacó que el Ejecutivo del PP «impulsa» la estabilidad en la sociedad de Castilla y León.El portavoz de Vox reprochó a Fernández Mañueco su «incapacidad absoluta» para «tener relaciones estables con sus socios» —primero Ciudadanos y después Vox— y ha preguntado al presidente de la Junta si en 2021 tuvo que anticipar las elecciones por su capricho personal «o del señor Casado y de los otros dirigentes ocultos de Génova».

Juan García-Gallardo recordóque suele afirmar de manera habitual que el Partido Socialista «tiene una historia criminal acreditada» tras lo que se refirió al Partido Popular como «el partido de la estafa permanente».

«Esa es la historia del Partido Popular, la historia de una traición a la derecha española, el mismo Partido Popular que alimentó el separatismo, el mismo Partido Popular que fue fundado por ministros de Franco para, después, condenar el franquismo e imponernos leyes sectarias de memoria histórica, el mismo Partido Popular que pide el voto al electorado católico para luego imponernos el aborto», reprochó García-Gallardo al partido de Fernández Mañueco.

En su duelo dialéctico con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, Mañueco le acusó de trabajar sólo en las Primarias que previsiblemente se celebrarán en el seno de los socialistas de la Comunidad, mientras que éste ha garantizado que lo único que le ha importado y le «importará» hasta el «final» es la Comunidad.

Durante su intervención Tudanca dijo a Mañueco que en las Primarias del PSOE «no se harán trampas» y «no acabarán en los juzgados». «No compraremos votos como hizo usted con las suyas», dijo, tras lo que ha recordado que la última vez que el PSOE celebró una elección de este tipo «ganó las elecciones» con el propio Luis Tudanca a la cabeza.

«Les ganamos las elecciones por primera vez en 30 años, no se preocupe, que volverá a pasar», aseguró Tudanca, quien trasladó ante el hemiciclo: «Desde el principio lo único que me ha importado es Castilla y León y la gente de esta tierra y es lo único que me importará hasta el final».Mañueco reprochó que haya sido el propio Tudanca el que ha abordado el tema de las Primarias socialistas en el Pleno, por lo que ha aprovechado para culparle de estar más pendiente de su futuro en el partido que de lo demás. «Sólo el Gobierno de Castilla y León se preocupa por Castilla y León», defendió.

El presidente de la Junta sostuvo que el Gobierno autonómico mantiene la mano tendida para tratar de llegar a un acuerdo en torno al anteproyecto de ley de presupuestos generales de la Junta que ya ha presentado el Ejecutivo, ya que «son los presupuestos más altos de la historia». Tudanca culpó a la Junta de hacer con las cuentas una maniobra propagandística, al tiempo que se refirió al presidente Fernández Mañueco como el perro del hortelano, «ni come ni deja comer» al no aprovechar la situación positiva de la economía española.