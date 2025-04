El PSOE premia la 'renuncia' de Tudanca con un escaño de senador

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El exsecretario general del PSCyL Luis Tudanca dejará de ser portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quizás en los próximos días, para ser designado senador por la Comunidad a finales de mes. El PSOE prevé celebrar este jueves o viernes una reunión de su Ejecutiva para aprobar los cambios en la dirección socialista en las Cortes, que pasarían por la salida del procurador burgalés, que hasta ahora siempre ha manifestado que se mantendría en su cargo hasta que lo decidiera el nuevo líder, Carlos Martínez, con quien ya ha hablado de ello, según fuentes socialistas.

De momento, Tudanca no ha presentado su renuncia ni al acta de procurador, ni a la Portavocía del Grupo Socialista, si bien su continuidad en el cargo podría finalizar próximamente, una vez el PSOE de Castilla y León apruebe en lo que resta de semana la reordenación del Grupo Parlamentario.

Los cambios, de acuerdo a algunas fuentes socialistas, situarían al procurador vallisoletano Pedro González como secretario del Grupo Socialista, en sustitución de Rosa Rubio, lo que podría acelerar su renuncia, si bien el partido prevé que se despida formalmente de las Cortes en el pleno del 29 y 30 de abril, a donde llegó en junio de 2015, hace algo menos de diez años.

En paralelo, la renuncia del hasta ahora portavoz conlleva otra, la del salmantino Fran Díaz, que hará lo propio en el Senado una vez la Ejecutiva ordene los cambios internos en el Grupo Socialista. En ese caso, dejará la Cámara Alta para dar paso al propio Luis Tudanca, que ocuparía el escaño de senador por la Comunidad que le corresponde a los socialistas, tras las últimas elecciones autonómicas de febrero de 2022.

Los planes del PSOE de Castilla y León contemplan que la designación de Tudanca se incluya en el orden del día del próximo pleno de las Cortes, previsto el 29 y 30 de abril. Por ello, de momento no está decidido si el de ayer ha sido su último pleno como portavoz o todavía lo será en el siguiente, cuando se formalice su paso al Senado, algo que algunos dirigentes relacionan con los cambios que de forma inminente se adoptarán en el Grupo Parlamentario, si bien a esta hora no está cerrada la convocatoria de la Ejecutiva.

La reordenación de la dirección del Grupo Socialista afecta a los puestos con dedicación exclusiva, el del portavoz, que actualmente tiene Luis Tudanca, además de la Viceportavocía que ocupa la vallisoletana Patricia Gómez Urbán. A ellos se unen los portavoces adjuntos: Rosa Rubio (Salamanca), José Luis Vázquez (Segovia), Yolanda Sacristán (León) y Consolación Pablos (Palencia). Fuentes de la dirección del PSOE de Castilla y León indicaron que la modificación de la estructura socialista en la Mesa de la Cortes queda «aparcada» de momento al no tener garantías de poder llevar a cabo las sustituciones de la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y del secretario primero Diego Moreno. Esto podría haber alterado los planes iniciales en el Grupo, donde se daba por sentado que Patricia Gómez Urbán sería la portavoz de los socialistas.

El PP saca adelante su propuesta sobre financiación

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una nueva proposición no de ley del Grupo Popular para exigir una reforma urgente «sin privilegios», ni «paganinis», de la financiación autonómica que contó con el apoyo de UPL-Soria YA, Por Ávila y los procuradores no adscritos —Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, y la abstención de los socialistas, Vox, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, ex de Ciudadanos.

El texto, que sumó 38 votos a favor y 39 abstenciones, insta al Gobierno a que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera y presente una propuesta que garantice la igualdad.