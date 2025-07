Cinco años en prisión por atropellar a otro conductor por una discusión de tráfico

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid por la que un conductor fue condenado a cinco años de cárcel por un delito homicidio en grado de tentativa por atropellar a otro tras una discusión de tráfico.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021 en una calle de la capital, cuando el acusado circulaba detrás de la víctima, que en esos momentos transitaba muy despacio al estar buscando un sitio para aparcar. Una vez encontrado un hueco en batería, el acusado colocó el coche detrás del que conducía la víctima para no dejarle aparcar, aunque finalmente depuso su actitud y permitió el estacionamiento.

Después, y una vez que la víctima salió de su furgoneta, el acusado le increpó por circular muy despacio y entablaron una discusión. En un momento dado, el acusado, que no había salido de su turismo, dio marcha atrás y se dirigió hacía el lugar donde estaba la víctima con la intención de atropellarle. La víctima no pensó que le fuera arrollar y sí de que se tratara de un susto, por lo que no se apartó, mientras que el acusado mantuvo la trayectoria hasta que la parte trasera de su coche impacto contra la víctima, que salió volando hasta que chocó contra otro vehículo estacionado.

La persona herida sufrió traumatismo un traumatismo craneoencefálico, una fractura del suelo orbitario del ojo izquierdo, así como fracturas en las costillas, en las primeras tres vértebras lumbares y en la meseta tibial de la rodilla izquierda. Estas heridas provocaron dos operaciones quirúrgicas, una para colocarle una lámina protésica en la órbita del ojo y otra para tratarle las fracturas lumbares.