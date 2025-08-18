Sube a nivel 1 el incendio de Castrocalbón

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta declaró hoy nivel 1 de Índice de Gravedad Potencial (IGR) para el incendio declarado en el municipio leonés de Castrocalbón, que se inició, por causas que se investigan, en la tarde del pasado 11 de agosto.

La declaración de nivel 1 se hace por la posibilidad de que peligren masas arboladas de más de 30 hectáreas de superficie, por la previsión de que se tarde más de 12 horas en estabilizarlo o porque conlleven leves restricciones a la población o leve afección a infraestructuras.