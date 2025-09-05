Fin del programa 'Aprender trabajando y formándote' de la Fundación Secretariado Gitano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha clausurado hoy el programa 'Aprender Trabajando y Formándote', de la Fundación Secretariado Gitano, que busca apoyar a las personas vulnerables, en especial las pertenecientes al colectivo gitano, con el fin de promover una actitud proactiva y una mejor cualificación que les permita acceder a empleos estables y de calidad.

Durante la clausura, el gerente ha resaltado el decisivo apoyo económico de la Junta de Castilla y León a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de sus programas de promoción del empleo, con un aumento significativo de la inversión en los últimos años que se ha traducido en una aportación económica de 130.000 euros en 2024, y 262.000 euros en 2025 para financiar los itinerarios 'Acceder Joven' y el programa 'Aprender Trabajando y Formándote'

Este compromiso de la Junta, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, promueve el acceso al empleo de la juventud gitana, compensando desventajas y garantizando la igualdad de oportunidades.