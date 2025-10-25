Más para la descarbonización

Publicado por Agencias Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria y Turismo lanzará nuevas convocatorias de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial y para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado. Así lo avanzó ayer el responsable de esta cartera ministerial, Jordi Hereu, durante la realización de una visita a la sede de Grupo Cropu en Burgos, empresa fabricante de componentes automovilísticos y beneficiaria del PERTE VEC III.

En estos momentos, dijo, el Ministerio de Industria está convocando «nuestros nuevos PERTE porque efectivamente tenemos que lanzar PERTE en el vehículo eléctrico y nuevas líneas del PERTE de descarbonización». Así, Hereu destacó que «la transformación digital y los procesos de transición energética son los dos grandes vectores de impulso y transformación de nuestra industria» y que «ahora a través de la agencia Sepides vamos a hacer nuevas convocatorias, tanto en las líneas de descarbonización como del PERTE del vehículo eléctrico».

En este sentido, declaró que una de estas convocatorias «está a punto ya de convocarse» y, por tanto, añadió que «los próximos tres meses vamos a hacer nuevas convocatorias». El ministro animó al sector empresarial e industrial a que se presenten en todas las convocatorias porque, según reconoció, para el Ministerio «el mejor indicador de éxito es que se agoten los fondos de los PERTE».

«Estamos aplicando fondos Next Generation para un proceso histórico de transformación industrial porque España que es el segundo gran productor de coches en las últimas décadas y lo tiene que seguir siendo», manifestó.

Por lo tanto, apostilló, «queremos a través de la transformación de la apuesta por la movilidad eléctrica seguir siendo el país líder de producción de vehículos eléctricos las próximas décadas en Europa».

En cuanto a la cuantía de esta convocatoria del PERTE, Hereu indicó que «aún tenemos por aplicar algunos centenares de millones» y, por tanto, señaló que «es una cifra muy importante», al tiempo que recordó que «siempre, por ejemplo, en esta empresa si aplicáramos unos siete millones esto significa multiplicar el esfuerzo de inversión».

Esfuerzo inversor

Asimismo, recordó que el Gobierno «ayuda a las empresas que han decidido invertir» y que «muchas veces, multiplicamos por cuatro, por cinco, por seis el esfuerzo inversor de manera que es evidente que tras las cifras de un importante crecimiento que tenemos en España del 2,9 este año que es la economía europea que más crece, hay bastantes factores que explican este crecimiento pero uno de ellos es el empuje de la inversión empresarial que está ayudado por los procesos entre otros los PERTE industriales».

El ministro de Industria y Turismo realizó una visita a la sede de Grupo Cropu en Burgos, empresa fabricante de componentes automovilísticos, y recorrió las instalaciones de la compañía que cumple 50 años de vida para conocer los avances tecnológicos y productivos impulsados por el Grupo Cropu.