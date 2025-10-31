La Junta busca apoyo a sus Cuentas que la oposición anuncia que devolverá

Publicado por Ical / Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que intentarán «persuadir» a la oposición sobre las cualidades del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que insistió son «importantes y útiles», con el fin de logra un acuerdo «de amplia base» que permita superar el debate de las enmiendas de totalidad y aprobar las cuentas del próximo ejercicio. «Ojalá fuera por unanimidad», dijo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo destacó que hasta ahora no han recibido «ningún no» de la oposición, si bien reconoció que tampoco cuentan con los «apoyos suficientes» para aprobar los presupuestos, una vez aprobado el límite de gasto no financiero para 2026 la semana pasada y registrado de nuevo el proyecto de ley, que fue admitido a trámite este jueves por la Mesa de las Cortes.

Sin embargo el Grupo Parlamentario Socialista y el procurador de Unidas-Podemos han confirmado ayer que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 que ha iniciadoayer su tramitación parlamentaria en un calendario que ha fijado el debate de la devolución de las cuentas para el jueves 20 de noviembre. El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha explicado que también ve «probable» presentar la enmienda de devolución de las cuentas de 2026 mientras que el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha abogado por esperar a las comparecencias de los diez consejeros fijadas para la semana del 10 al 14 de noviembre para estudiar el contenido y tomar una decisión «siempre con sentido común». La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha sustentado la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 en que es «infame» y porque «no hay por dónde agarrarlo, de principio a fin» y ha criticado en concreto que carezca de Ley de acompañamiento para sustentar las rebajas fiscales anunciadas por la Junta. Dijo que «nacieron mal» porque se presentaron sin aprobación previa del techo de gasto no financiero y sin acuerdo de la Mesa de las Cortes a la Sección 20, lo que derivó en la inadmisión del primer registro del proyecto de Ley y en el hecho inédito de tener que registrar de nuevo las cuentas con una explicación que la Letrada Mayor ha considerado «sui generis».

Pablo Fernández ha basado su rechazo total al proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 en que son unas cuentas de «mera propaganda» que están diseñadas para «perpetuar» la ideología del Partido Popular que pasa, ha criticado, por «favorecer a los que más tienen y perjudicar a las clases medias y populares». También ha advertido de que las cuentas elaboradas por la Junta menoscaban los servicios públicos y sólo buscan crear «un relato» con el que presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Ha vuelto a pronosticador que las cuentas de 2026 no van a salir adelante porque no se van a aprobar. «Esto lo sé yo, lo saben ustedes, lo sabe Mañueco, lo sabe Carlos Martínez, lo saben los señores de Vox, lo saben los señores de UPL, de Soria ¡Ya! y lo sabe Pedro Pascual de Por Ávila, lo sabemos todos», ha sentenciado el de Unidas-Podemos.

El proceso empieza el 10 de noviembre y las Cuentas se debatirán en un pleno los días 22 y 23 de diciembre. De salir adelante, el día 29 tendría lugar la certificación por las Cortes de la Ley aprobada y remisión a la Junta.