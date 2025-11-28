La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

Publicado por Colpisa Burgos Creado: Actualizado:

Desde el principio, la historia del cisma de Belorado ha estado repleta de giros y sorpresas, que iban abriendo nuevos frentes en lo que ya era un asunto enrevesado.

A las diversas causas judiciales vinculadas con el desahucio de los tres conventos de la comunidad (los vizcaínos de Orduña y Derio, así como el de la referida localidad burgalesa) se han ido sumando demandas variopintas, tanto por parte de las propias religiosas como del comisario pontificio. Pero, en toda esa maraña informativa, no se había hecho público ningún detalle que permitiese prever lo ocurrido este jueves: la Guardia Civil de la comandancia de Burgos ha acudido al monasterio de Belorado, ha realizado un registro de las dependencias y se ha llevado detenida a la abadesa de las exclarisas.

A última hora de la tarde, además, se procedía a hacer lo mismo en busca de posibles pruebas en el convento que aún tienen en Orduña. Según ha informado el instituto armado, la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción de Briviesca, se debe a la presunta venta irregular de obras de arte que pertenecen a la comunidad y en su curso se ha realizado ya otro arresto. "La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Belorado. Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación", aclara un breve comunicado de la Guardia Civil, que no descarta "nuevas intervenciones".

Por su parte, las monjas cismáticas se han limitado a difundir un vídeo en el que sor Paloma da cuenta de la situación: "Se han llevado a la madre detenida y no sabemos por qué", dice. Tampoco su portavoz de prensa ha brindado más explicaciones sobre el asunto. Según ha informado el Diario de Burgos, la intervención se ha producido por la mañana. Cuatro coches sin distintivos y una furgoneta han aparcado a las 8:30 horas frente a la verja de acceso. Como los agentes no han conseguido que las monjas les abrieran, han tenido que desatornillar la barrera para entrar al patio, donde se ha reproducido la situación. Al cabo de media hora, han podido acceder por fin al convento y han efectuado un registro que se ha prolongado hasta las tres de la tarde, cuando han abandonado el recinto y se han llevado, en la parte trasera de un vehículo con las ventanillas tapadas con cartones, a la abadesa, Laura García de Viedma (sor Isabel de la Trinidad).

En la operación ha estado presente su hermano Enrique, que forma parte del equipo de abogados de las exclarisas. No es el primer movimiento sospechoso de las monjas para obtener fondos desde que sus cuentas están administradas por el comisario que designó la Santa Sede para este asunto, el arzobispo Mario Iceta. De hecho, tanto la abadesa como algunas de sus seguidoras tienen abiertas ya dos causas penales por estafa en Briviesca. La que más revuelo causó en su momento se refiere a la venta de 1,7 kilos de oro por parte de sor Isabel de la Trinidad, sor Sion y sor Myryam.

En su comparecencia ante la juez, la abadesa de las exclarisas declaró que no había existido "ánimo de lucro", mientras que su hermano apuntó que los 121.000 euros obtenidos en la operación estaban destinados a "cosas del monasterio". Se da la circunstancia de que la venta se realizó a nombre de la propia Laura García de Viedma; según ella, por la imposibilidad de usar las cuentas de la comunidad a partir del nombramiento del comisario. La hospedería de Derio El otro procedimiento, por tres delitos de estafa agravada, tiene que ver con el alquiler de la hospedería del convento de Derio a un empresario alemán, al que pidieron que abonase los pagos en otra cuenta para eludir el control del arzobispo. Según ha publicado el Diario de Burgos, la querella afirma que García de Viedma ingresó en su cuenta personal 4.488 euros por el arrendamiento del inmueble vizcaíno. En la raíz del conflicto está la interpretación diversa sobre la propiedad de los conventos: las exclarisas consideran que la mantienen pese a haber roto con Roma, mientras que el comisario afirma que han formado una nueva entidad y que los tres conventos pertenecen ahora a la comunidad genuina, constituida por las cinco religiosas mayores que no se sumaron al cisma.

La sentencia del 31 de julio hizo suyo ese argumento de la Iglesia y ordenó a las monjas que abandonen el convento de Belorado, aunque el desalojo está en suspenso en tanto se resuelven los recursos. La semana pasada, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao notificó la demanda de desahucio del monasterio de Orduña, donde habitan ahora las cinco monjas más ancianas y un número indeterminado de las cismáticas más jóvenes. En sus intentos por mitigar su "difícil situación económica", las monjas han puesto en marcha también iniciativas pintorescas como el apadrinamiento de árboles navideños y acebos. Según hizo público la semana pasada su responsable de comunicación, han conseguido que 25 donantes paguen los correspondientes 50 euros.