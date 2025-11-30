Castilla y León lanza la mayor oferta de empleo público desde 2021: consulta todas las plazas y puestos para funcionarios

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia de Castilla y León propondrá, en la reunión de la Mesa General de Empleados Públicos, una convocatoria de 4.384 plazas para oposiciones en la Oferta de Empleo Público de 2025, propuesta a negociar con los representantes de los trabajadores antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno.

Según ha informado la Junta este domingo en nota de prensa, la propuesta incluye 2.912 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 2.472 se reservan para el turno de promoción interna, y se trata de la Oferta de Empleo Público con más plazas de los últimos cuatro años.

Entre las plazas de nuevo ingreso que se convocarán, 1.144 corresponden a la Administración General, de las cuales 700 son de personal funcionario, y 444 son de personal laboral.

Además, se contempla la convocatoria de 1.138 plazas de docentes, con 320 al cuerpo de Maestros, y 818 al resto de cuerpos.

Por último, se ofertan 630 nuevas plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (SACyL), entre las cuales hay 250 plazas de medicina familiar y comunitaria, y 200 plazas de enfermeros.

En el turno de promoción interna, se reservan 343 plazas en la Administración General, con 210 de personal funcionario y 133 de personal laboral.

Y se ofertarán 1.000 plazas de promoción interna para docentes, todas ellas correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Secundaria, y 129 plazas de promoción interna de SACyL para la categoría de enfermero en diferentes especialidades.

Por tanto, sumando ambos turnos, la Oferta de Empleo Público incluye 1.487 plazas de la Administración General (910 para funcionarios y 577 para personal laboral), 2.138 plazas de docentes no universitarios, y 759 plazas de SACyL (entre las que hay 250 de medicina familiar y comunitaria, y 329 de enfermeros), resultando el total de 4.384 plazas.

Además, en los procesos selectivos se reservará el 10 % del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad.

Y las plazas de las ofertas de empleo públicos para los años 2023 y 2024 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria de 2025.

La mayor OPE del actual mandato

La Junta ha explicado que esta oferta de empleo público supone la mayor cifra de nuevas plazas anunciadas en la presente legislatura, con un incremento de casi el 57 % respecto a la Oferta de Empleo Público de 2024.

En esta legislatura se han aprobado 13.189 plazas para empleados públicos a través de ofertas de empleo, de las que 10.557 corresponden a plazas de nuevo ingreso, y 2.632 al turno de promoción interna.

De ellas, 5.447 son plazas para la Administración General (2.812 para funcionarios y 2.635 para personal laboral), 5.330 para docentes, y 2.412 para personal estatutario de SACyL.

A estas convocatorias hay que sumar las 9.438 plazas ofertadas de los procesos de estabilización, por lo que la cifra total de plazas ofertadas en esta legislatura se eleva a 22.627, según datos del Gobierno autonómico.