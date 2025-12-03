La Junta invierte 10M para nuevos programas mixtos de empleo y formación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado hoy en Aranda de Duero, el programa mixto de empleo y formación 'Aranda Gestión Turística Sostenible III', donde ha anunciado la ampliación presupuestaria de la nueva edición de los Programas Mixtos de Empleo-Formación que se están resolviendo en estos momentos y que se ejecutarán a lo largo del próximo ejercicio.

Esta ampliación, de casi 10 millones de euros, permitirá atender la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos y supone una inversión récord en esta iniciativa, alcanzando los 48 millones de euros. La ampliación permitirá el desarrollo de más de 240 proyectos, el 85 % promovidos por las entidades locales con una inversión cercana a los 40 millones, y los restantes, promovidos por entidades sin ánimo de lucro que desarrollarán proyectos por un importe de 8 millones de euros.

Con esta medida, la Junta de Castilla y León consolida este programa como un instrumento clave de las políticas activas de empleo, con un triple impacto en el conjunto de la Comunidad. Por un lado, se forma a personas en situación de desempleo y con dificultades de inserción laboral para el desarrollo de actividades con una amplia demanda de trabajo, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo; por otro, se facilita a estas personas un trabajo efectivo y remunerado durante todo el periodo, garantizando sus ingresos y contribuyendo a la creación de empleo; finalmente, se realizan trabajos en beneficio del tejido local mediante obras o la prestación de servicios, contribuyendo a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida.

La consejera ha anunciado que la resolución definitiva de esta convocatoria se hará efectiva una vez finalizado el trámite administrativo de esta ampliación, que representa un incremento del 26 % del programa con respecto a la presente edición.

Un centenar de empleos y 1,6 millones invertidos en Aranda de Duero

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha sido durante este ejercicio 2025 uno de los más implicados con este programa, ejecutando cinco proyectos, con una aportación económica de más de un millón de euros por parte de la Junta de Castilla y León, dando empleo y formación certificada a un total de 64 trabajadores que se encontraban en situación de desempleo.

Uno de los proyectos es precisamente el visitado hoy por la consejera, 'Aranda Gestión Turística Sostenible III', que cuenta con la participación de 8 alumnos/ trabajadores que, además de formarse en actividades relacionadas con la gestión turística, están contribuyendo a la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de la localidad, facilitando información a los visitantes o realizando visitas guiadas como la que han protagonizado hoy a una bodega del municipio.

En Aranda de Duero se están desarrollando, además, otros cuatro programas de este tipo destinados a fontanería, albañilería, repoblación forestal y atención sanitaria. Durante su participación en los distintos programas, los trabajadores han desarrollado trabajos de mantenimiento, abastecimiento y saneamiento, incluyendo la instalación de calefacción en la Casa de Juventud o la adecuación del edificio destinado a los voluntarios de protección civil. Además, se han realizado obras para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de la vía pública con trabajos de adoquinado y rebaje de bordillos, así como labores de repoblación forestal, optimización de riberas y prevención de incendios. Finalmente, el programa de atención sociosanitaria ha permitido atender a numerosas personas en el Centro de Mayores Santa Catalina.

Ejemplos claros, ha insistido la consejera, de la utilidad de estas iniciativas en esa triple vertiente y que permiten, además, apoyar a los ayuntamientos en el desarrollo de actividades y en la prestación de servicios que son de su competencia.

Este compromiso con los municipios de Castilla y León se refleja en el conjunto de programas de empleo local que financia la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y que van destinados a financiar la contratación de trabajadores, por parte de las entidades locales, para la realización de obras o la prestación de servicios de interés general o social.

En el Ayuntamiento de Aranda de Duero, durante este año, la Junta de Castilla y León ha destinado a estos programas de empleo local algo más de 600.000 euros, que sumados a la aportación económica de los cinco programas mixtos de empleo y formación suponen una inversión global superior a 1,6 millones de euros y la creación de casi un centenar de empleos.