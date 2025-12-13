Último examen para Mañueco

El expresidente del Gobierno José María Aznar junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Jesús Julio Carnero y Conrado Íscar antes de la presentación de su nuevo libro, ‘Orden y Libertad’, ayer en ValladolidAgencia ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se enfrenta en el próximo pleno de las Cortes, previsto para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, al último examen parlamentario antes de las próximas elecciones autonómicas de marzo. La socialista Patricia Gómez abrirá la sesión preguntándole si se esta «satisfecho» con su gestión este mandato, mientras David Hierro (Vox) le planteará si ha cumplido con sus votantes. Además, Francisco Igea, que se despide de la cámara, quiere conocer el «para qué» de esta undécima legislatura que llega a su final.

Fernández Mañueco se enfrentará a una pregunta más en el Hemiciclo, la del portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, quien ha elegido para el último pleno, antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones para marzo, las cuantías de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales que reciben los castellanos y leoneses.

En el turno reservado a los consejeros, la viceportavoz socialista Nuria Rubio preguntará a la Junta «si ha cumplido con las leonesas y los leoneses» y sus compañeros de bancada se centrarán en la «trama eólica», las ayudas por desplazamientos sanitarios, el «por qué» se «desprecia» a Valladolid, los datos demográficos de Palencia, las inversiones educativas y la atención al pueblo gitano. Los parlamentarios de Vox pregunta por la normativa de control telemático de las capturas de los cazadores, que ha recurrido el partido, la pérdida de población «española autóctona» en la Comunidad, el control de la fauna silvestre o el apoyo a la industrial del automóvil. Además, Soria YA se interesará por los ciclos de Formación Profesional previstos en su provincia.

LA UPL da el salo a Ponferrada

La UPL preguntará a Mañueco por los compromisos asumidos con León, Salamanca y Zamora o la declaración de la Noche Templaria de Ponferrada como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Cerrarán la sesión de control Pedro Pascual, de Por Ávila, con el «estado» de la sanidad en su provincia; Pablo Fernández (Unidas Podemos) con su pregunta sobre «para qué sirve» la Junta, y los procuradores no adscritos —Ana Rosa Hernando y Javier Teira— con otras dos sobre la Lomloezy la ley de sanidad animal.

El pleno de las Cortes, con el que concluirá esta legislatura, aprobará por unanimidad, la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura, que el jueves pasado logró el consenso en la Comisión de Sanidad, ya que todos los grupos anunciaron su respaldo, más allá de que se acepten o no las enmiendas,