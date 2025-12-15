La tentación más dulce

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La feria de repostería de convento 'Dulce Tentación' que se ha celebrado durante este fin de semana en las Cortes ha reunido a diez mil visitantes que han adquirido 15.000 dulces, lo que ha permitido recuadar 65.000 euros que recibirán directamente los monasterios y conventos participantes. De esta forma, se repite el «éxito» cosechado el año anterior por la feria de repostería de convento que ha permitido a los visitantes conocer, probar y adquirir los dulces que 20 Monasterios y Conventos de la Comunidad, uno más respecto al año anterior, han puesto a disposición de todos aquellos que quieren endulzar los días previos a la Navidad. Este es el segundo año consecutivo en el que la feria 'Dulce Tentación', organizada por la Fundación de Castilla y León presidida por Carlos Pollán y dirigida por Juan Zapatero, retoma un evento que genera «mucha expectación entre la ciudadanía", destacó el Parlamento autonómico a través de un comunicado. Las actuaciones de Good News, coro de góspel de Simancas en Valladolid, de la Escuela de Música 'Hansel y Gretel', del coro Voces Blancas de Valladolid, y del grupo 'SAMBACH', celebrados este fin de semana, han contado también con el respaldo de cientos y cientos de visitantes que, en las horas de actuación, han llenado el vestíbulo del parlamento autonómico.

Los ‘benditos’ dulces llegaron desde el Monasterio de la Ascensión del Señor de La Aguilera, en Burgos; el Convento de Nuestra Señora de la Piedad, el Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes y el de Astudillo y el de la Santísima Trinidad (Palencia); el Monasterio de la Santa Cruz y el del Monasterio de Nuestra Señora de Belén (León); el Monasterio de Santa María de las Dueñas y el Convento de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo de Salamanca; o el Convento de Santa María de Jesús de Ávila. También recalaron los conventos de Nuestra Señora de los Ángeles y de Santa Isabel, en Segovia; el Real Monasterio de Santa María de Soria; los monasterios de San José, Sancti Spiritus y el Cisterciense del Salvador (Zamora); y, en el caso de Valladolid, el de San Joaquín y Santa Ana, Santa Clara, Samaritanas de San José y la Purísima Concepción.

No es necesario reseñar la condición deliciosa de sus creaciones, realizadas con esmero, mimo y con mucho saber, ese que ha salvaguardado durante siglos enlos monasterios y conventos