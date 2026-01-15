Más de 1,5 millones para impulsar a empresas agroalimentarias y vitivinícolas en mercados de Asia y Europa

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado al Consejo de Gobierno del gasto de un total de 1.574.048 euros para la contratación de los stands con los que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL) participará en 2026 en las ferias internacionales Fha Food & Beverage Singapur y Prowine Singapur; y para la organización de encuentros profesionales en Japón, Corea, China y en el área comercial de Hong Kong y Macao, así como en el Reino Unido, Holanda y Bélgica.

La presencia de la Junta en ambas ferias internacionales de Singapur, con un coste de 358.817 euros, facilita a las empresas exportadoras de la Comunidad acceder al mercado asiático con la presencia en el conjunto de estos dos certámenes de una estimación de 87.000 compradores y 1.900 expositores, según los datos facilitados por las ferias en sus últimas ediciones.

Tal y como ha informado el Ejecutivo autonómico, esta inversión tiene como objetivo la contratación de los servicios de diseño, decoración, montaje, desmontaje, mantenimiento, transporte, servicios asociados al stand, eventos de dinamización, material promocional, publicidad en feria y personal auxiliar de los stands del ICECyL para las ferias de Singapur.

Asimismo, la Junta destina 644.718 euros para organizar distintos encuentros profesionales con compradores, distribuidores y mayoristas de alimentación y vinos en el continente asiático, en concreto en distintas ciudades de Japón, Corea, China, y en el área comercial de Hong Kong y Macao.

Igualmente, aporta 570.513 euros para organizar 'roadshows' especializados en los mismos productos agroalimentarios en Europa, en ciudades del Reino Unido, Holanda y Bélgica.

Con esta presencia internacional y el impulso a las empresas exportadoras de Castilla y León, la Junta pretende la diversificación y apertura de nuevos mercados en Asia y garantizar que los productores y bodegas expositoras de la Comunidad puedan desarrollar su labor de venta con una imagen de calidad, de manera que muestre Castilla y León como una "potencia alimentaria y vitivinícola de gran diversidad, variedad y calidad en su producción".

En el período enero-octubre de 2025, el valor de las exportaciones de Castilla y León ascendió a 16.687 millones de euros, con un superávit comercial de 3.000 millones de euros y una tasa de cobertura del 121,9 por ciento, frente al déficit comercial de España y una tasa de cobertura del 87,6.

El V Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2022-2025, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027, recoge como una de las líneas de actuación el apoyo a la promoción de las empresas en los mercados de interés a través de diferentes herramientas, entre las que cita la participación y visitas a ferias internacionales, las misiones directas e inversas, la promoción y apoyo a la participación en concursos internacionales, el impulso y apoyo a las promociones en punto de venta, el desarrollo de encuentros y rondas de negocio o la organización de 'showrooms'.