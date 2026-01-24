Mañueco: «El cielo nos ha elegido»

Publicado por ICAL Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ensalzó la «limpieza lumínica» que atesoran los cielos de Castilla y León, un aspecto clave que posibilita a la Comunidad su diferenciación con otros territorios de España y de Europa, y que lo convierte como un lugar destacado, con especial incidencia en el mundo rural, para presenciar el eclipse total del próximo 12 de agosto.

«El cielo nos ha elegido» es el lema de la apuesta de la Junta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), aunque Fernández Mañueco aseguró no poder elegir una ubicación para presenciar este fenómeno histórico, porque la Comunidad cuenta con «centenares de lugares maravillosos», todo ello gracias al trabajo realizado por las diversas provincias, dijo. «España y Castilla y León no tiene sentido sin su mundo rural y esto es una muestra de ello», afirmó durante su participación en un coloquio con el astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller.

«Somos los mejores en turismo rural, en patrimonio, en naturaleza y nuestra gente es hospitalaria y maravillosa», por lo que el responsable del Ejecutivo autonómico dejó claro que desde Castilla y León se va a aprovechar la ocasión para que «se ponga de moda» el turismo astrológico y lograr, igualmente, «ser los mejores», porque «tenemos de todo», aseveró.

Fernández Mañueco incidió así en que el turismo rural es “uno de los elementos cruciales” para el “desarrollo rural y fijar población”, porque en los pueblos de la Comunidad pueden convivir establecimientos de cinco estrellas con casas rurales y restaurantes de comida tradicional con otros de estrella Michelín. Además, ensalzó el diseño del stand de Castilla y León, con el cosmos y las estrellas, el cual ha servido para ser premiado por Fitur por su imagen y funcionalidad.

Referente astrológico

El astrónomo, Rafael Bachiller, defendió que el lema elegido por el stand y la oferta autonómico es “acertadísimo”, porque “es cierto que el cielo ha elegido a Castilla y León”, al ser un lugar “magnífico para verlo”. “Es importante que también Castilla y León haya elegido al cielo y defendido su protección”, al ser uno de los pocos espacios de toda Europa certificados por la Fundación Starlite. De ahí la importancia de “continuar con su protección”, lo que se establece como un “matrimonio perfecto” a partir de una “tierra maravillosa y un cielo que abriga”, relató.

El experto subrayó que Castilla y León es un “referente” en el ámbito astrológico, al ser el territorio que atesora el “mayor número de espacios certificados”, unos reconocimientos que influyen en la llegada de turistas internacionales de manera decisiva. “Cuando veo todo el patrimonio cultural, histórico y la gastronomía que existe, con una oferta inigualable, es inevitable que no vengan turistas del mundo”.

El acto, que estuvo presentado por la actriz, cantante y comunicadora vallisoletana, Cristina Llorente, contó con la participación de la OSCyL Joven, así como por el mago Miguel de Lucas, que realizo varios trucos de magia, entre ellos al propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien realizó un recorrido posterior por todas las provincias de la Comunidad.