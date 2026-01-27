Vox apura los tiempos para designar a su candidato en Castilla y León: ¿Pollán o Hierro?

Publicado por Óscar R. Ventana, Belén Gil Valladolid Creado: Actualizado:

A poco más de mes y medio de las elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el 15 de marzo, Vox se mantiene como el único de los partidos con representación actual en las Cortes de Castilla y León que no ha designado a su candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, aunque todas las vistas están puestas en el próximo lunes.

Es el primer día de la semana cuando Vox suele reunir a su Comité Ejecutivo Nacional y la perspectiva en Castilla y León es que sea en esa jornada cuando el partido anuncie oficialmente el nombre de su candidato, por lo que actualmente la duda se mantiene, principalmente, entre el actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el portavoz parlamentario, David Hierro, con poco margen para una "sorpresa" alternativa a ambos, de la que hablan algunas fuentes del partido.

Desde hace meses todo parecía encaminado a que fuera Pollán quien asumiera la responsabilidad de la candidatura y fuera el relevo de Juan García-Gallardo -ya fuera de Vox- en el cartel electoral de Castilla y León, pero de unas semanas a esta parte han crecido las opciones de que finalmente sea Hierro el elegido, sin que la decisión esté aún tomada, según las fuentes consultadas por EFE.

Más allá de la designación del candidato, lo que sí asumen todos en Vox es que el modelo de campaña será mimético respecto al esquema de hace cuatro años y también respecto a lo ocurrido en Extremadura y Aragón, en el sentido de que el peso de la campaña recaerá en el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, quien copará el protagonismo de los mítines y de los carteles electorales, con menos foco para el candidato 'autóctono'.

En el caso de Castilla y León, Pollán cuenta con la ventaja de la visibilidad que le ha dado en los últimos cuatro años ostentar el segundo cargo institucional más importante de la Comunidad, el de presidente de las Cortes, pero eso mismo, la institucionalidad, le ha limitado a la hora de lanzar mensajes más directos con la línea del partido, al menos dentro del Legislativo.

No obstante, su presencia en tertulias en varios medios de comunicación y sus perfiles en redes sociales le han servido para proyectar ahí su opinión sobre determinados temas, con mensajes alineados con la estrategia de Vox a nivel nacional y autonómico.

La posibilidad de no ser candidato le abriría a Pollán la opción de repetir en una hipotética presidencia de las Cortes que pudiera reclamar Vox en caso de pactar con el PP, para aprovechar así la experiencia de estos últimos cuatro años.

En cuanto a David Hierro, ha contado con el conocimiento entre los seguidores de Vox por medio de sus cara a cara parlamentarios con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su caso sin el matiz institucional que ha condicionado a Pollán y con momentos muy gráficos sobre su enfrentamiento, con el episodio del 'gurruño de papel' que hizo el presidente con las propuestas de Vox, cuyas consecuencias aún colean y llegarían a una hipotética negociación.

En ambos recayó la responsabilidad de mantener el ánimo en el partido cuando vivió la crisis por la salida de los gobiernos autonómicos, en el caso de Castilla y León contra el criterio de algunos consejeros.

Esa situación desembocó en la salida del partido del que fue su anterior candidato y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, entre críticas hacia el funcionamiento interno del partido.

Lo mismo ocurrió con los dos procuradores que dejaron el grupo parlamentario y el partido poco después que García-Gallardo, el salmantino Javier Teira y la burgalesa Ana Rosa Hernando, quienes han agotado la legislatura como no adscritos, con un discurso más cercano a la colaboración con el PP y duros reproches hacia Vox.