UPL denuncia “intentos de tergiversar la historia del Reino de León con la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Secretaría de Estudios Autonómicos de Unión del Pueblo Leonés (UPL) mostró hoy su “firme y rotunda repulsa ante lo que definió como un nuevo intento de tergiversar la historia del Reino de León” promovido desde instancias dependientes de la Junta, incluso a través de instituciones como la Universidad de León. Así, afirman que con motivo de la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina leonesa Urraca, se está difundiendo una imagen falsa al presentarla como reina “castellanoleonesa”, de Castilla y León o incluso como reina de una amalgama de territorios inconexos, “aplicando categorías políticas actuales a una realidad medieval que nada tiene que ver con ellas”. Esta práctica, dicen, no es un simple error terminológico sino que constituye una manipulación consciente.

UPL explica que en tiempos de la reina Urraca Castilla era un territorio del Reino de León, que había alcanzado su máxima extensión territorial y relevancia política en el conjunto de la Europa cristiana. Un reino, detallan, que se extendía hasta Coimbra, Coria, Talavera y Toledo por el sur, hasta Medinaceli, y las cercanías de Tudela por el este, y por el norte peninsular hasta la actual Vizcaya. La pluralidad territorial del reino no convierte a su soberana en reina de cada una de sus partes, del mismo modo que ningún monarca medieval se titulaba rey de cada condado o marca.

Por todo ello, remarcan, “resulta profundamente injusto e inaceptable que se pretenda presentar a la reina Urraca como lo que no fue. Pero aún más grave es el intento sistemático de ocultar, diluir o invisibilizar el Reino de León mediante un lenguaje deliberadamente confuso, adaptado a una realidad institucional contemporánea que nada tiene que ver con la Edad Media”. “No estamos ante un error académico aislado, sino ante una estrategia de reinterpretación histórica orientada a legitimar una construcción autonómica artificial”, añaden y señalan que lo más preocupante es que esos intentos de ocultamiento procedan de las autoridades autonómicas que, por su posición y función, deberían ser las primeras encargadas de preservar y difundir con honestidad la historia.

La actual comunidad autónoma se sustenta sobre dos reinos históricos que durante siglos fueron realidades políticas distintas y, en numerosas ocasiones, en guerra entre sí. Que los restos de los dos reinos se integren administrativamente creando la actual comunidad autónoma no responde a una historia común, sino a decisiones políticas recientes adoptadas por partidos de ámbito estatal, al margen de la identidad histórica y de la voluntad del pueblo leonés, abundan, para concluir que esa tergiversación no es inocua y afecta a los contenidos educativos, a la investigación académica y a la percepción que las nuevas generaciones tienen de su propia historia y que la única garantía real para proteger el patrimonio histórico, cultural e identitario es disponer de una autonomía leonesa propia.