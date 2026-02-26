5.500 euros a las pymes y autónomos que sufrieron daños o cerraron por las inundaciones

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castila y León concederá ayudas individuales a las pymes y autónomos que tuvieron que sufrieron daños o tuvieron que cerrar como consecuencia de las inundaciones que provocaron el paso de sucesivas borrascas por la Comunidad este mes de febrero. Además, prevé dedicar un millón de euros a la contratación de personal por parte de los ayuntamientos que se vieron afectados por las crecidas de los ríos y subvenciones “complementarias” a los particulares que no tuvieran seguro.

Estas dos medidas forman parte del programa de actuaciones extraordinarias destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones, que aprobó hoy el Consejo de Gobierno, según informó durante su comparecencia el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Este paquete, conformado por un catálogo de diez ejes, contempla ayudas “complementarias” y otras medidas conjuntas de las consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Además, sigue el modelo utilizado por el Ejecutivo para atender los daños provocados por los incendios forestales de este verano, ya que el portavoz apuntó funcionó “muy bien”.

Para ello, el Ejecutivo autonómico adoptó este jueves un acuerdo que contempla la reparación de daños en sedes y edificios municipales, así como en la maquinaria destinada a prestar servicio, así como en las viviendas particulares, con la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos.

También incorpora la instalación de contenedores e infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos; la retirada de escombros, troncos y demás materiales; actuaciones en materia del ciclo del agua: abastecimiento, depuración y saneamiento y un bloque de ayudas a autónomos y pymes, empresas y trabajadores afectados por ERTEs, ayuntamientos para la contratación de personal y de promoción del sector comercial.

En concreto, Fernández Carriedo sostuvo que el Ejecutivo irá aprobado “cuanto antes” las ayudas a través de procedimientos de concesión directa en los siguientes consejos de Gobierno. De acuerdo a la normativa, los expedientes sobre la recuperación de las zonas afectadas se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en la legislación y, dada la naturaleza catastrófica de los hechos, los contratos se gestionarán por el procedimiento de emergencia.

De la misma forma, las ayudas tendrán carácter subsidiario respecto de las que procedan en materia de seguros y de las que puedan corresponder por disposiciones de la Administración General del Estado. No obstante, el portavoz de la Junta señaló que existen “indefiniciones” tanto en el número de municipios afectados, como en los daños, ya que algunos se podrían resolver de forma “natural”, al bajar el nivel de agua en las riberas.

Finalmente, la Junta recordó que las borrascas de alto impacto que atravesaron la Península Ibérica provocaron nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, generando un aumento significativo del caudal de numerosos ríos y el desbordamiento de sus cauces, con afecciones de especial intensidad en diversos municipios. Estas circunstancias, señaló, obligaron a activar las distintas situaciones operativas del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCyL).