Castilla y León activa el Bono Nacimiento 2026: hasta 2.500 euros y solo 3 meses para pedirlo

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una de las ayudas familiares más relevantes del año. El Bono Nacimiento 2026 ya está convocado oficialmente y cuenta con una dotación inicial de 19,6 millones de euros. La medida, gestionada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, está dirigida a las familias con hijos nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. El plazo es limitado: tres meses desde el nacimiento o la adopción.

El Bono Nacimiento 2026 de Castilla y León: quién puede solicitarlo y en qué casos

El Bono Nacimiento de Castilla y León está destinado a progenitores (o al único responsable familiar en casos de monoparentalidad o mujeres víctimas de violencia de género) que hayan tenido un hijo o adoptado un menor en 2026. La condición indispensable es que tanto los padres como el recién nacido estén empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma y que exista residencia legal en España.

En el caso de los menores nacidos entre el 1 de enero y el 2 de marzo de 2026, el plazo también cuenta desde la publicación del extracto en el Bocyl. Esto significa que muchas familias deberán revisar fechas con atención para no quedarse fuera. La ayuda se concede por orden de solicitud siempre que se cumplan los requisitos.

Además, existe una ayuda complementaria en caso de discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Esta puede solicitarse junto al expediente inicial o posteriormente, antes de que el menor cumpla cinco años.

Cuánto dinero ofrece el Bono Nacimiento de Castilla y León en 2026

La cuantía no es fija. Depende de dos variables clave: la renta familiar y el número de hijos. Aquí está el detalle que muchas familias desconocen y que marca la diferencia.

Para el primer hijo, la ayuda puede partir desde los 500 euros en los tramos de renta más altos. En familias con menor renta, la cifra aumenta progresivamente. En el segundo hijo, el importe se incrementa, y a partir del tercero puede alcanzar hasta 2.500 euros en los casos de menor capacidad económica.

El dinero no se ingresa directamente en cuenta. Se entrega a través de la denominada Tarjeta Familia, un sistema de pago específico que permite adquirir productos esenciales para el bebé en establecimientos adheridos. Alimentación infantil, pañales, productos de higiene o artículos básicos son algunos de los gastos cubiertos.

La convocatoria contempla además la posibilidad de ampliar la financiación si el volumen de solicitudes supera el crédito inicial asignado.

Cómo solicitar el Bono Nacimiento de Castilla y León antes de que termine el plazo

El trámite puede realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Es la vía más rápida y recomendable. También puede presentarse de manera presencial en registros oficiales.

El punto clave es no dejar pasar el plazo de tres meses. La solicitud debe formalizarse dentro del periodo establecido, acompañada de la documentación que acredite nacimiento o adopción, empadronamiento y situación familiar.