Mañueco anuncia una deducción de 150 € en el IRPF para pagar gimnasio

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y actual presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado una deducción de 150 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ayudar a los ciudadanos de la Comunidad a sufragar las cuotas de gimnasios y centros deportivos. Mañueco ha detallado esta medida en un acto de campaña celebrado este miércoles en la Plaza Colón de Valladolid, donde ha centrado su discurso en el apoyo a las familias. Según ha explicado, este beneficio fiscal busca fomentar el «ejercicio y un estilo de vida saludable» y será aplicable a todos los contribuyentes de la Comunidad, donde se incluyen los gastos de los hijos, con una previsión de beneficiar a unas 300.000 personas. En materia de conciliación y natalidad, el líder popular ha reiterado su intención de duplicar la ayuda del ‘bono nacimiento’ hasta alcanzar los 5.000 euros. Asimismo, ha subrayado su propuesta de impulsar el ‘bono infantil’ de 200 euros para actividades culturales, formativas y deportivas fuera del horario escolar, con el objetivo de triplicar el número de beneficiarios hasta llegar a las 90.000 familias. Respecto a la vivienda, el candidato ha planteado ampliar de 35 a 40 años la edad para acceder a ayudas, además de impulsar una ‘cuenta ahorro vivienda joven’ con una deducción de 7.500 euros en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a construir 800 viviendas en el primer año de legislatura, a ofrecer una bonificación de 30.000 euros para jóvenes que adquieran inmuebles de la Junta en el medio rural y a continuar con las ayudas al alquiler, que llegan a «21.000 familias». En el ámbito de la movilidad, ha asegurado que mantendrá la gratuidad del transporte bajo la tarjeta ‘buscyl’. Además, ha recordado las anunciadas ayudas para la obtención del carné de conducir y que llegan a 900 euros para el permiso de turismo (B) en jóvenes de 18 a 30 años, y 1.800 euros para los permisos de camión o autobús sin límite de edad. Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que su programa ofrece «soluciones concretas» frente a planteamientos «ideológicos o vacíos». «Aquí no hay nada abstracto, sólo vida real".

