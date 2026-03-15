Diario de León

León vota con 2.000 electores menos para los comicios más reñidos de la historia

El envejecimiento y la emigración provocan la pérdida de 12.672 votantes en seis años

Cristina Fanjul
Publicado por
Cristina FanjulRedactora de Área exterior y Revista
León

Creado:

Actualizado:

Los números dan la clave. En los últimos cuatro años —las últimas elecciones en Castilla y León se celebraron un 13 de febrero de 2022— la provincia de León ha pasado de 426.102 a 424.287 electores. El guarismo resultante asciende a 1.815 que corresponde al vaciamiento cisastur. La cifra se suma o se resta, mutatis mutandis, a la que ya sajó el censo hace dos años. Entonces, y con respecto a la cita de mayo de 2019, se anotó una caída de 10.857, un 2,4%. Este derrumbe ni siquiera se salda con la entrada de los 19.281 leoneses que votan por primera vez. No obstante esta correlación aún no se ceba con la disminución en el número de procuradores. La provincia mantiene los 13 si bien la pregunta que queda en el aire es hasta cuándo.

Otro dato especialmente esclarecedor es el número de electores residentes ausentes. León reúne en esta «mesa» 53.360, casi un tercio del censo total de Zamora, de Ávila, Palencia y Segovia y solo 23.000 menos que el total de Soria y 5.075 más que hace cuatro años.

El número de representantes que los ciudadanos eligen en cada provincia o circunscripción electoral en las Cortes de esta comunidad autónoma es variable, con un mínimo de tres que aumenta en proporción a los habitantes. La fórmula para calcular el número de procuradores por cada provincia, según el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía, es que a los tres que tiene cada una como mínimo se añada uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. En el caso de esta nueva cita electoral el número de procuradores aumentará en uno y pasará a 82 debido al incremento de la población que ha tenido lugar en Segovia, convertida en una ciudad dormitorio de Madrid por su proximidad a la capital. Es decir, el hemiciclo que se configurará se distribuye de la siguiente manera: 15 corresponden a Valladolid, 13 a León, 10 a Salamanca, 11 son para Burgos, 7 para Segovia, Zamora, Ávila y Palencia respectivamente, y 5 a Soria.

Desde que se celebraron las primeras elecciones en 1983, la mayor parte del tiempo ha habido 84 procuradores. Solo ha habido menos en las legislaturas IV, la V y la VII —en que fueron 83—, la VI en que fueron 82, y en la X y XI, que acaba de finalizar, en las que fueron 81.

En el conjunto de la Comunidad hay 2.097.768 electores para elegir a los 82 procuradores de las Cortes y, con ello, al próximo presidente de la autonomía. Al contrario de lo que ocurre en León, suponen 3.278 más que hace cuatro años y 81.890 votarán por primera vez por haber cumplido 18 años. De esos electores, 1.917.546 residen en la Comunidad y 180.222 en el extranjero, un 12,5 por ciento más que en el 2022, cuyo voto podía depositarse en los consulados hasta el pasado viernes. Cada uno de ellos irá a su correspondiente circunscripción electoral y cuyo escrutinio definitivo lo hará la Junta electoral provincial a los cinco días de las elecciones.

La mayoría absoluta necesaria para gobernar sin apoyos en las elecciones es de 42 representantes —la mitad más uno del total de 82—. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria aleja cada vez más esta posibilidad y desde las elecciones de 2019 el candidato más votado tiene que pactar para poder formar gobierno en esta comunidad autónoma. Atrás quedan las mayorías absolutas de Juan Vicente Herrera.

El presidente de la Cámara designará al candidato que crea que tiene más posibilidades de formar gobierno y las Cortes de Castilla y León procederán a la elección del presidente en el pleno de investidura, por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en la segunda, según fija el Estatuto de Autonomía. Una vez que se haya celebrado la primera votación —para la que no hay una fecha prevista que todavía debe fijar el presidente de la Cámara— en caso de no ser investido, habrá un plazo máximo de dos meses para que un nuevo presidente sea elegido. En caso contrario, se disolverán automáticamente las Cortes y habrá nuevas elecciones.

Partidos

Las nueve formaciones políticas con candidaturas en todas las provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo-En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma); Partido Castellano-Tierra Comunera; Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (Salf). Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas, con 17 en total, seguida de León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas; Palencia, con 15; Ávila y Burgos, con 14, Soria, con 12, y Segovia, con once. UPL, partido que consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022, se presenta en tres provincias (León, Salamanca y Zamora), y Soria ¡Ya!, que también contó con tres procuradores, se presenta solo por la circunscripción soriana. En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas por Ávila y por Valladolid, al igual que en 2022, y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, que también consiguió un escaño en las últimas elecciones, se presenta en siete de las nueve circunscripciones —todas las provincias salvo Segovia y Palencia—. El movimiento España Vaciada se presenta en Palencia y en Salamanca y con las coaliciones provinciales Ahora Decide-España Vaciada, en Zamora, y Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid. Entre las formaciones que optan a conseguir uno de los 82 escaños en juego figura Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (con listas en las nueve provincias). También ha presentado listas Por un mundo más justo (Mundo+Justo» con aspiraciones en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. En Zamora, se presenta «Soberanía Alimentaria Española, en Palencia «Vamos Palencia», en Burgos «Vía Burgalesa Municipalista (VBM).

Un dato esclarecedor es el número de electores residentes ausentes, que se incrementa hasta los 53.360

La Junta implanta un dispositivo a prueba de ciberataques y apagones

Castilla y León tiene a punto el dispositivo para que los 2.097.768 castellanos y leoneses llamados a votar en las elecciones autonómicas del domingo 15 de febrero puedan ejercer el derecho al voto, con un dispositivo de seguimiento y procesamiento de resultados que se ha reforzado ante ciberataques o apagones, y que cuenta incluso con apoyo de personal del CNI. No será hasta mañana cuando comiencen a montarse las 4.470 mesas electorales en los 2.910 locales previstos, que hasta este viernes mantendrán su uso habitual, aunque ya está toda la documentación enviada y recibida para que este sábado esté todo el dispositivo listo, según ha explicado el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago. Este mismo viernes, Gonzaléz Gago, encargado del operativo, ha visitado las instalaciones del Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid, donde se ha habilitado el Centro de Procesamiento de Datos para el seguimiento de la celebración de la jornada electoral del 15 de marzo, en la que es la segunda cita electoral autonómica, tras la del 13 de febrero del 2022, que la comunidad celebra en solitario sin la concurrencia de otros comicios. La aplicación para el móvilLa aplicación «Elecciones CyL 2026», habilitada desde hoy para su descarga tanto para el sistema Android, a través de Google play, como a través de iOS a través de la App Store, permitirá seguir en tiempo real desde el dispositivo móvil los datos de apertura de los colegios electorales, avances de participación, resultados provisionales de escrutunio e información de utilidad sobre la formación de las Cortes de Castilla y León. Además se podrá seguir en tiempo real toda la información electoral en la web específica «eleccciones2026ccyl.es», que también será accesible a través de la página oficial de la Junta. En estas web se podrá seguir en directo las ruedas de prensa informativas del domingo 15 de marzo: a las 9.30 horas sobre constitución de las mesas; y a las 12.00, 14.30 y 18.30 con datos de participación; con una final, en torno a las diez de la noche sobre el escrutinio, y a que a esa hora «se puede tener ya un porcentaje significativo», ha trasladado el consejero. Y el Centro Cultural Miguel Delibes será también el centro de seguimiento y coordinación de los puntos de control periféricos de las 9 provincias, seguimiento de incidencias, y esas comparecencias para los medios respecto a la jornada electoral, con 135 periodistas de un centenar de medios que han solicitado ya seguir la jornada. Es la segunda cita autonómica que se celebra sin otras convocatorias electorales, y a diferencia de la primera esta no tendrá que tener en cuenta los protocolos específicos que requirió la de 2022 por la covid. Con un dispositivo de seguimiento, recogida y procesamiento de los datos reforzado, que incorpora las mejoras de estos últimos cuatro años, con sistemas internos de refuerzo y de garantía respecto a estas posibles situaciones de ciberataque o apagones, el consejero ha confiado en que no haya ningún elemento físico de catástrofe que concurra ese día. «Parece que la climatología va a ser relativamente buena con las temperaturas propias de las fechas en las que estamos. El dispositivo establecido prevé 26.461.680 papeletas, 6.330.075 sobres, 44.385 actas y 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa. 301 rutas de transporteEl voto accesible para personas con discapacidad visual cuenta con 88 solicitudes de personas que recibirán un kit en braille en su domicilio con las papeletas de las diferentes candidaturas, entre otros materiales, para que puedan ejercer su derecho. Además, para garantizar el derecho efectivo del derecho al voto, se han previsto 301 rutas de transporte para el traslado de votantes que no dispongan de mesa electoral en su lugar de residencia, hasta el colegio electoral más próximo. De las 301 rutas, dieciocho funcionarán en Ávila, 68 en Burgos, 75 en León, 26 en Palencia, doce en Salamanca, diecisiete en Segovia, 36 en Soria, cinco en Valladolid y 44 en Zamora, que pasarán por más de un millar de municipios. También ayer se conoció que Correos ha admitido un total de 51.144 votos por correo.
tracking