León vota con 2.000 electores menos para los comicios más reñidos de la historia

Los números dan la clave. En los últimos cuatro años —las últimas elecciones en Castilla y León se celebraron un 13 de febrero de 2022— la provincia de León ha pasado de 426.102 a 424.287 electores. El guarismo resultante asciende a 1.815 que corresponde al vaciamiento cisastur. La cifra se suma o se resta, mutatis mutandis, a la que ya sajó el censo hace dos años. Entonces, y con respecto a la cita de mayo de 2019, se anotó una caída de 10.857, un 2,4%. Este derrumbe ni siquiera se salda con la entrada de los 19.281 leoneses que votan por primera vez. No obstante esta correlación aún no se ceba con la disminución en el número de procuradores. La provincia mantiene los 13 si bien la pregunta que queda en el aire es hasta cuándo.

Otro dato especialmente esclarecedor es el número de electores residentes ausentes. León reúne en esta «mesa» 53.360, casi un tercio del censo total de Zamora, de Ávila, Palencia y Segovia y solo 23.000 menos que el total de Soria y 5.075 más que hace cuatro años.

El número de representantes que los ciudadanos eligen en cada provincia o circunscripción electoral en las Cortes de esta comunidad autónoma es variable, con un mínimo de tres que aumenta en proporción a los habitantes. La fórmula para calcular el número de procuradores por cada provincia, según el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía, es que a los tres que tiene cada una como mínimo se añada uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. En el caso de esta nueva cita electoral el número de procuradores aumentará en uno y pasará a 82 debido al incremento de la población que ha tenido lugar en Segovia, convertida en una ciudad dormitorio de Madrid por su proximidad a la capital. Es decir, el hemiciclo que se configurará se distribuye de la siguiente manera: 15 corresponden a Valladolid, 13 a León, 10 a Salamanca, 11 son para Burgos, 7 para Segovia, Zamora, Ávila y Palencia respectivamente, y 5 a Soria.

Desde que se celebraron las primeras elecciones en 1983, la mayor parte del tiempo ha habido 84 procuradores. Solo ha habido menos en las legislaturas IV, la V y la VII —en que fueron 83—, la VI en que fueron 82, y en la X y XI, que acaba de finalizar, en las que fueron 81.

En el conjunto de la Comunidad hay 2.097.768 electores para elegir a los 82 procuradores de las Cortes y, con ello, al próximo presidente de la autonomía. Al contrario de lo que ocurre en León, suponen 3.278 más que hace cuatro años y 81.890 votarán por primera vez por haber cumplido 18 años. De esos electores, 1.917.546 residen en la Comunidad y 180.222 en el extranjero, un 12,5 por ciento más que en el 2022, cuyo voto podía depositarse en los consulados hasta el pasado viernes. Cada uno de ellos irá a su correspondiente circunscripción electoral y cuyo escrutinio definitivo lo hará la Junta electoral provincial a los cinco días de las elecciones.

La mayoría absoluta necesaria para gobernar sin apoyos en las elecciones es de 42 representantes —la mitad más uno del total de 82—. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria aleja cada vez más esta posibilidad y desde las elecciones de 2019 el candidato más votado tiene que pactar para poder formar gobierno en esta comunidad autónoma. Atrás quedan las mayorías absolutas de Juan Vicente Herrera.

El presidente de la Cámara designará al candidato que crea que tiene más posibilidades de formar gobierno y las Cortes de Castilla y León procederán a la elección del presidente en el pleno de investidura, por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en la segunda, según fija el Estatuto de Autonomía. Una vez que se haya celebrado la primera votación —para la que no hay una fecha prevista que todavía debe fijar el presidente de la Cámara— en caso de no ser investido, habrá un plazo máximo de dos meses para que un nuevo presidente sea elegido. En caso contrario, se disolverán automáticamente las Cortes y habrá nuevas elecciones.

Partidos

Las nueve formaciones políticas con candidaturas en todas las provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo-En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma); Partido Castellano-Tierra Comunera; Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (Salf). Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas, con 17 en total, seguida de León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas; Palencia, con 15; Ávila y Burgos, con 14, Soria, con 12, y Segovia, con once. UPL, partido que consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022, se presenta en tres provincias (León, Salamanca y Zamora), y Soria ¡Ya!, que también contó con tres procuradores, se presenta solo por la circunscripción soriana. En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas por Ávila y por Valladolid, al igual que en 2022, y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, que también consiguió un escaño en las últimas elecciones, se presenta en siete de las nueve circunscripciones —todas las provincias salvo Segovia y Palencia—. El movimiento España Vaciada se presenta en Palencia y en Salamanca y con las coaliciones provinciales Ahora Decide-España Vaciada, en Zamora, y Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid. Entre las formaciones que optan a conseguir uno de los 82 escaños en juego figura Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (con listas en las nueve provincias). También ha presentado listas Por un mundo más justo (Mundo+Justo» con aspiraciones en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. En Zamora, se presenta «Soberanía Alimentaria Española, en Palencia «Vamos Palencia», en Burgos «Vía Burgalesa Municipalista (VBM).

Un dato esclarecedor es el número de electores residentes ausentes, que se incrementa hasta los 53.360