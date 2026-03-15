Elecciones en Castilla y León, en directo: participación, sondeos a pie de urna y minuto a minuto del 15-M

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

11:42 Normalidad y voto de los políticos 11:42 15/03/2026 11:42 15/03/2026 Las primeras horas de la jornada electoral en Castilla y León transcurren con normalidad en la provincia, los electores se van animando poco a poco a acudir a los colegios a medida que avanza la mañana. También lo hacen los candidatos, que desde las 9.30 horas han ido acudiendo a los colegios que les corresponden para depositar su voto. El mensaje común se centra en animar a los ciudadanos a votar, y desear una jornada sin incidencias.

En cuanto a la constitución de las mesas, en los primeros momentos los miembros han llevado con humor su nueva tarea, y pedido paciencia a los votantes más madrugadores hasta hacerse con la dinámica de control de listas e identidades. Una religiosa ejerce su derecho al votoVirginia Moran

11:06 El voto de Mabel Fernández, en Ponferrada 11:09 15/03/2026 11:09 15/03/2026 La candidata del PSOE a las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, vota en el IES Gil y Carrasco, en Ponferrada Mabel Fernández ejerce su derecho al voto DL

10:58 Carlos Pollán ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal 11:06 15/03/2026 11:06 15/03/2026 Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, vota en las Escuelas Viejas de Carbajal. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto.RAMIRO

10:11 Ester Muñoz anima a votar bajo el sol de León 10:22 15/03/2026 10:22 15/03/2026 Bajo un sol radiante en la capital, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta "fiesta de la democracia". Muñoz ha destacado que el frío pero soleado día leonés invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para decidir el modelo de gestión regional. Con optimismo, la representante popular ha confiado en una jornada sin incidencias que culmine con un buen resultado para su formación. Ester Muñoz ejerce su derecho al voto en las Escuelas Viejas de CarbajalRAMIRO

09:40 Constituidas el 100% de mesas electorales sin incidencias reseñables 10:06 15/03/2026 10:11 15/03/2026 En torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, "sin incidencias reseñables", según ha detallado el consejero de la Presidencia Luis Miguel González Gago.

En tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios.

El consejero ha confiado en que las buenas condiciones climatológicas, con alguna nubosidad, niebla o lluvia puntual, y con mínimas entre tres y cinco grados y máximas entre 12 y 15, animen a los castellanoleoneses a votar

09:37 Nuria Rubio ejerce su derecho al voto 09:59 15/03/2026 09:59 15/03/2026 La cabeza de lista por el PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, vota en el CEIP Luis Vives de León Virginia Moran

09:06 Abren los colegios electorales en Castilla y León con el 96,59% de las mesas constituidas 09:13 15/03/2026 09:13 15/03/2026 Los colegios electorales de Castilla y León acaban de abrir sus puertas con el 96,59 por ciento de sus mesas constituidas.

09:00 Un dispositivo de 30.600 personas blinda el desarrollo de la jornada electoral 09:01 15/03/2026 09:01 15/03/2026 El operativo para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del 15-M ya está en marcha con un despliegue sin precedentes en la Comunidad. Un total de 30.600 personas integran el dispositivo humano que coordinará desde la apertura de las mesas hasta el recuento final, velando por la seguridad y la logística en cada rincón de las nueve provincias Castilla y León Las elecciones en Castilla y León movilizarán un dispositivo integrado por más de 30.600 personas Ical