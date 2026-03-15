La historiadora Ana Velasco explica por qué en España se vota a partir de los 18 años

El derecho a votar a partir de los 18 años en España se fijó durante la Transición democrática tras la aprobación de la Constitución de 1978Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La edad mínima para votar en España parece hoy algo completamente asumido. Cumplir 18 años significa poder acudir por primera vez a las urnas y participar en elecciones. Sin embargo, esta decisión no fue casual ni automática. Detrás hay un contexto político, social y demográfico muy concreto que explica por qué España fijó esa edad. La historiadora Ana Velasco lo explica en un vídeo publicado en TikTok por @cope_es, donde analiza junto a Alberto Herrera algunas de las curiosidades históricas del sistema electoral español.

Ana Velasco explica cómo cambió la edad de voto en España

El derecho al voto ha cambiado varias veces a lo largo de la historia española. Según recuerda Ana Velasco, la edad mínima no siempre fue la misma y estuvo marcada por el contexto político de cada época.

La historiadora explica que durante el franquismo el límite se situaba por encima del actual. «En España, en 1943, en el franquismo, se fijó la edad legal en 21 años».

En ese momento el sistema político no funcionaba como una democracia parlamentaria moderna, por lo que las reglas electorales respondían a un marco político muy distinto. La edad mínima formaba parte de ese modelo institucional.

Todo cambió con la llegada de la democracia y la redacción de la Constitución.

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Ana Velasco revela el cálculo demográfico detrás del voto a los 18

El gran cambio llegó en la Transición. En ese momento España vivía una transformación política profunda, pero también un contexto demográfico muy particular.

Ana Velasco explica que la decisión de fijar el voto a los 18 años no fue solo una cuestión simbólica de modernización democrática.

«En 1978, cuando se decide el tema de la Constitución y las elecciones democráticas, el sufragio se baja para que sobre todo vote gente joven», señala.

La razón estaba en el peso demográfico de una generación concreta. «Piensa que son los años del baby boom», explica la historiadora.

Durante los años sesenta y primeros setenta España experimentó un fuerte crecimiento de la natalidad. Eso significaba que, a finales de los setenta, una enorme cantidad de ciudadanos estaba entrando en la mayoría de edad.

«Había muchísima población joven que no tenía ese pasado franquista», explica Velasco.

Ese factor era clave en el momento político que atravesaba el país. Incorporar a esa generación al electorado significaba ampliar el peso de ciudadanos que no habían vivido políticamente dentro del régimen anterior.

Según explica la historiadora, el cambio en la edad mínima de voto tenía un objetivo muy concreto dentro del proceso de transición democrática.

No se trataba únicamente de igualar a España con otras democracias occidentales o de ampliar derechos civiles. También respondía a la voluntad de reforzar el nuevo sistema político con una base electoral diferente.

Velasco lo resume con claridad: «Eso es lo que se pretende conseguir cuando se fija la edad en 18 años».

El objetivo era incorporar de forma masiva a una generación que representaba una España distinta, más joven y menos marcada por el pasado político reciente.

Hoy esa decisión parece natural, pero en realidad fue el resultado de un momento histórico muy concreto. Como recuerda Ana Velasco en el vídeo publicado por @cope_es, la historia del voto en España demuestra que incluso algo tan aparentemente simple como la edad mínima para votar responde siempre a decisiones políticas, sociales y demográficas.