La Junta implanta un pionero sistema de seguridad en Valladolid y lo extenderá a otras áreas industriales de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esta iniciativa consiste en la creación de una plataforma web georreferenciada que integra datos críticos de cada parcela e infraestructura -como hidrantes, redes eléctricas y de gas o materiales almacenados-, permitiendo a los cuerpos de bomberos, policía y servicios de emergencia acceder a información operativa esencial en tiempo real ante cualquier incidencia o situación de emergencia.

La elección de San Cristóbal para este proyecto piloto obedece a su gran relevancia económica, así como a la necesidad técnica de mejorar y modernizar la gestión de emergencias en la zona. La implantación del proyecto en un entorno real permitirá validar una tecnología que la Junta pretende extender, una vez validada, a otras áreas industriales de Castilla y León, con el objetivo de reforzar la seguridad y situar a los polígonos de la Comunidad a la vanguardia de la digitalización de materia de seguridad industrial.

El sistema SOS-Polígonos permitirá mejorar drásticamente la coordinación y eficacia en la respuesta ante emergencias, reduciendo los tiempos de actuación y minimizando posibles daños personales, materiales y medioambientales a través de una gestión ágil y segura de los datos industriales.

Al centralizar toda la información en un sistema digital integrado, se dota a los parques industriales de una solución moderna que responde a las necesidades de seguridad detectadas en los últimos años.

La subvención financiará al 100 % los costes derivados de la implantación de la aplicación, la adquisición de licencias, la formación técnica, la señalización del polígono y las campañas de difusión de seguridad. Este despliegue se extenderá hasta abril de 2027, fomentando un entorno productivo más resiliente y capaz de consolidar el empleo estable y de calidad en todo el territorio.