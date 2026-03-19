La Junta destina 612.000 euros para formar a 72 especialistas en comercio exterior

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado la contratación de una empresa para poner en marcha las ediciones correspondientes al año 2027 y 2028 del Máster de Comercio Exterior y Digital Business, así como los servicios de difusión y reclutamiento, selección, y capacitación para la inserción laboral de los graduados. En concreto, se financiará los costes directos de las dos ediciones del Máster de Comercio Exterior que imparte el Instituto para la Competitividad Empresarial y que incluye los gastos de profesorado, el desarrollo de la plataforma on-line así como otros gastos como los de selección de candidatos y reclutamiento.

El programa formativo otorga la cualificación profesional necesaria en comercio internacional y negocios digitales. Dota a los alumnos de una visión global del mundo empresarial, un método de trabajo efectivo y habilidades prácticas documentales, negociadoras y comerciales.

El objetivo de esta contratación es impulsar el acceso a puestos especializados en internacionalización de jóvenes, formándoles como especialistas para incorporarse a la Red Exterior de ICECYL, así como de otros programas de inserción laboral encaminados a la promoción exterior y al desarrollo competitivo de las empresas de Castilla y León.

643 titulados especializados en comercio exterior

Durante 18 ediciones, el ICECYL ha organizado el Máster de Comercio Exterior y Digital Business formando a 643 titulados universitarios. Esta formación especializada se ha convertido en un referente, tanto en el ámbito del comercio exterior, como en el de la digitalización de todos los procesos empresariales.

El ICECYL tiene como objetivo promover y fomentar la internacionalización de las empresas de Castilla y León y la captación de inversión extranjera a la Comunidad. La internacionalización de las empresas es un objetivo prioritario en la estrategia de actuación de la Junta de Castilla y León al ser una herramienta fundamental para mejorar la competitividad de la economía, para asegurar la estabilidad y el crecimiento de las empresas y para fomentar el tejido productivo y el empleo.

Las medidas y actuaciones de apoyo a la internacionalización empresarial de la Junta de Castilla y León están acordadas en el Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación de Castilla y León, en el que se establece la necesidad de impulsar la formación para la internacionalización de las empresas de una forma especializada para lograr los objetivo de aumentar las exportaciones y una mayor apertura económica de la Comunidad.

Exportaciones

A cierre de 2025, el valor de las exportaciones en Castilla y León alcanzó los 20.063 millones de euro con un saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros y una tasa de cobertura del 121,5 % lo que supone que Castilla y León exporta un 21,5% más de los que importa.

España continúa con déficit comercial, que a cierre de 2025 alcanzó los 57.055 millones de euros con una tasa de cobertura del 87,2% lo que apunta a que España importa un 12,8 % más de lo que exporta.