Abascal: «Entramos en los gobiernos, igual algunos dirigentes regionales no querían»

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al PP por no aceptar que la sociología electoral ha cambiado en España y sostiene que en el partido de Feijóo están «más empeñados en perjudicar a Vox que en ganar al PSOE», una actitud que, advierte, «puede ser letal». Y ha pedido a la dirección nacional del PP que deje de poner «zancadillas» en la formación de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón. Ha advertido además que las conversaciones deben avanzar «sin interferencias, filtraciones interesadas ni mentiras».

Aunque sostiene que la prioridad de Vox no es tener consejeros en las tres comunidades autónomas, avisa de que entrarán porque aunque Feijóo se ha «hartado a decir» que su formación no se atreve a gobernar, le responde: «Por supuesto que queremos terminar con ese debate y esa falacia. Y por eso decimos que sí, que no se preocupe, que entramos en los gobiernos. Igual algunos dirigentes regionales no querían, pues que se lo agradezcan a Feijóo».

«Estos días hemos llegado a un acuerdo en Baleares para retirar las ayudas sociales a los inmigrantes ilegales. El problema es cuando la dirección del PP se mete de cualquier manera en las conversaciones para hacer un relato político», ha afirmado.

«El PP ha vuelto por sus fueros, por su nerviosismo, porque no soporta un Vox fuerte y porque no acepta la realidad de que la sociología electoral ha cambiado en España. Están más empeñados en dañarnos que en ganar al PSOE. Y eso puede ser letal», avisa.

El dirigente de Vox asegura que en 2023 el PP contribuyó a la «demonización» de su partido y, por tanto, a movilizar el voto de la izquierda y considera que la situación puede volverse a dar en las próximas elecciones generales. «Por eso quiero lanzar una voz de alerta. Porque el problema es la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez. Podemos discutir sobre muchas cuestiones políticas, pero demonizar a Vox con el mismo argumentario de la izquierda o hacer campañas sucias pueden debilitarnos», ha señalado en una entrevista con ABC.

Abascal ha instado a Feijóo a demostrar lo contrario «presentando una moción de censura contra Sánchez en lugar de dedicarse a la guerra sucia» contra Vox. «Yo creo que no pueden contar eso. No porque yo no quiera o no esté dispuesto. Nosotros tenemos claro quién es el único partido con el que podemos entendernos. Pero el PP no. Estoy convencido de que Feijóo todavía aspira a algún tipo de pacto con el Partido Socialista o lo que quede de él», ha respondido al ser preguntado por si los electores de la derecha pueden contar con la coalición PP-Vox.

Aacerca de su posible entrada en un Ejecutivo liderado por el PP, Abascal ha insistido en que se presenta «a la Presidencia del Gobierno», dejando las decisiones posteriores «en manos de los españoles».

El líder de Vox ha evitado valorar las declaraciones de Felipe VI sobre los «abusos» de España en México, aunque ha destacado que el monarca «encarna la unidad y la permanencia de España», y ha reconocido que está «orgulloso del legado español en América», que ha descrito como «una obra de evangelización, hermanamiento y civilización», pese a reconocer que tuvo «claroscuros».

Abascal ha reiterado que la inmigración es «el principal problema» de España, al que atribuye el colapso de los servicios públicos y de la seguridad. En relación con la visita del Papa a España, ha señalado que le parece muy bien como católico y, en cuanto a las opiniones de la Conferencia Episcopal, cree que contribuyen al «efecto llamada».

«Muchas de esas posiciones de una parte de la jerarquía eclesiástica se deben a la financiación pública que obtienen de promocionar esa invasión migratoria», ha remarcado.

Abascal menciona a Trump, Meloni, Orbán, Le Pen, José Antonio Kast y Milei como parte de un grupo de líderes que, pese a mantener políticas distintas, comparten «la defensa del interés nacional». En cambio, ha afirmado que Europa y España «no pueden decir lo mismo», al tener un presidente del Gobierno «que defiende sus propios intereses».

«Nosotros no somos partidarios de todas las políticas de Trump, ni de las de Orbán o las de Meloni. Tenemos nuestro propio modelo y es el de los intereses de los españoles. Y creo que es bueno para España que un partido como Vox tenga estas alianzas internacionales», ha concluido.